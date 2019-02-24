Стало известно, сколько Зеленский ежедневно тратит на свою агитацию

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский тратит на свою агитацию около 1,5 млн гривен в день (более 363 тыс. рублей). Об этом сообщает "Украина.ру" со ссылкой на политтехнолога избирательного штаба Зеленского Дмитрия Разумова.

Отмечается, что Зеленский после открытия избирательного счета всего использовал 23,2 млн гривен на агитацию (более 9,5 млн рублей).

По словам Разумова, вскоре штаб Зеленского также обнародует детальный финансовый отчет о своих тратах из избирательного штаба, открытого 6 февраля.

"Сколько всего средств поступило на избирательный счет точно сказать не готов, но мы обязательно отчитаемся детально о наполнении фонда и расходах", — добавил Разумов.