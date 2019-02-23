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Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию 

РИА Новости + ещё 8 29 минут назад
Фото: Reuters
Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.
Отмечается, что число мигрантов из Украины по сравнению с 2017 годом сократился более чем в три раза — с 47,7 до 14,8 тысячи человек.
Первую строчку в списке занял Таджикистан, откуда в 2018 году въехала 31 тысяча человек. На втором месте оказался Казахстан с показателем в 26,5 тысячи человек.
В Росстате отметили, что в 2018 году миграционный прирост населения России уменьшился на 87 тысяч человек (41,1 процента).
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