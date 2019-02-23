Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию . Об этом свидетельствуют данные Росстата , опубликованные на сайте ведомства.

Отмечается, что число мигрантов из Украины по сравнению с 2017 годом сократился более чем в три раза — с 47,7 до 14,8 тысячи человек.

Первую строчку в списке занял Таджикистан, откуда в 2018 году въехала 31 тысяча человек. На втором месте оказался Казахстан с показателем в 26,5 тысячи человек.

В Росстате отметили, что в 2018 году миграционный прирост населения России уменьшился на 87 тысяч человек (41,1 процента).