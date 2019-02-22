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В Польше призвал Киев налаживать отношения с соседями 

News.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Украине в целом и украинским политикам в частности уже давно пора начинать перестать считать себя «центром мироздания» и начать налаживать добрососедские отношения с соседними странами. К этому призвал Киев заместитель министра иностранных дел Польши, кандидат на пост посла на Украине Бартош Чихоцкий.
«Мы сами приучили Украину к тому, что не настаиваем на своих интересах, что ей разрешено больше. Я хотел бы указать украинским политикам, что Европа не состоит только из Германии, и следует заботиться об отношениях с ближайшими соседями», — приводит РИА Новости слова Чихоцкого.
Представитель польского внешнеполитического ведомства напомнил властям сопредельного государства о не снятом моратории Украины на эксгумацию останков поляков, погибших на территории Украины.
Ранее News.ru писал о том, возглавляющий администрацию премьера соседней с Украиной Венгрии министр Гергей Гуляш заявил, что киевские власти приняли образовательный закон, который является «полуфашистским», так как ущемляет языковые права национальных меньшинств.
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Украина , В мире , Бартош Чихоцкий , МИД , РИА Новости , Польша
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