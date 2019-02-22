От Малевича до Чайковского

Малевич, поляк по национальности, просто дал себе труд появиться на свет в Киеве. А потом учился и создавал свои для многих спорные шедевры не на берегах Днепра, но Невы. Но для спешащих всячески отгородиться от России в этом нет никакой проблемы. Не так давно гением Украины провозгласили и Игоря Сикорского , также, к слову, поляка. Но и в Америке один из создателей вертолетостроения называл себя русским националистом. Но внимающей новым властям аудитории не обязательно знать такие мелочи.

Понятно, что на одном Бандере да Шухевиче далеко не уедешь. Нужны не только фантазии самостийных историков об украинцах как о народе, по древности своей превзошедшем шумеров. Нужны чисто украинские не залапанные «москалями» достижения во всех областях науки, искусства и литературы. Поскольку и одного Тараса Шевченко , также большую часть жизни проведшего в Санкт-Петербурге, опять-таки маловато будет. А уж если отделяться от России во всех смыслах да отгораживаться, так с богатым прихваченным культурным наследием.

И началась вся эта вакханалия по усиленной приватизации и украинизации классиков не вчера. Во всяком случае, не при нынешней «це Европе», а гораздо раньше. Понятно, что не слишком образованный Виктор Янукович откровенно насмешил даже своих земляков, назвав как-то Антона Павловича Чехова «великим украинским поэтом». Хотя Чехов в молодости и грешил стихами. Но, думаю, с течением времени глубокая мысль заочно осужденного «изменника отечеству» пойдет в пропагандистское дело. Вот Гоголя уже перевели на украинский язык, чтобы не было никаких сомнений в его этнической принадлежности.

Так и другой бывший, Виктор Ющенко , выступая в прошлом году перед собранием студенческой молодежи смело резал правду— матку: мол, не надо стесняться называть достойных сыновей Украины украинцами. И тут же открыл всем слушателям глаза. Оказалось, что Чайковский — это украинский композитор Чайка (так и сказал), а Репин, соответственно, Репа. Только вот Федор Михайлович в интерпретации Ющенко так и остался Достоевским, но это не помешало отнести его к выдающимся местным писменникам. Естественно, что и основоположники теории космонавтики все, как на подбор, начиная с Циолковского, оказались «щирыми» украинцами.

Не знаю уж смеяться по такому поводу или плакать, глядя на старания переписывателей всего, включая и культурный код. Но боюсь, скоро из архива извлекут и «правильный текст» «Слова о полку Игореве», написанном на чистом украинском языке.