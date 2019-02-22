На Украине возбудили дело из-за обыска полицией офиса партии в Сумах

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции при обыске офиса партии в Сумах , сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В четверг на линию "102" от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме на Курском проспекте в Сумах. Сотрудники полиции прибыли по адресу и выяснили, что там находится офис одной из политических партий.

"Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники — ред.). Само помещение стражи порядка без соответствующих разрешений опечатали", — отметили в прокуратуре.

По информации источников агентства "Украинская правда" в прокуратуре, это офис партии "Блок Петра Порошенко". После вмешательства прокуратуры двух задержанных освободили.