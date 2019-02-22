Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Порошенко рассказал о премьере документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника.

«Спасибо всем, кто работал над созданием этой картины, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что фильм создан при поддержке Госкино Украины и министерства образования . Отмечается, что главной целью картины является исследование украинских корней художника.

Как ранее писал News.ru, музей-заповедник «Ростовский кремль» намерен вернуть похищенные подлинники «Самовара» Казимира Малевича и «Беспредметной композиции» Любови Поповой . В настоящее время полотна находятся в музеях Нью-Йорка и Салоник.

Российский и советский художник-авангардист польского происхождения Казимир Малевич родился в Российской империи, в Киеве, в 1879 году. Одной из его самых знаменитых работ стала картина «Чёрный квадрат». Он умер в Ленинграде в возрасте 56 лет.