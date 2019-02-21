Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом ради восстановления мира в Донбассе.
"Ситуация накаляется с каждым днем. Мы все живем словно на пороховой бочке. Со своей стороны, готовы открыто и напрямую разговаривать с Киевом, с любой нынешней и пришедшей на ее смену властью. Ради мира на нашей земле, ради наших детей и их будущего", — заявил Пасечник журналистам.
Глава ЛНР призвал страны-гаранты минских соглашений в лице лидеров ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона вмешаться в ситуацию.
"Обращаемся к цивилизованным странам (с призывом — ред.) вмешаться в ситуацию. Прежде всего, призываем гарантов минского процесса — Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона повлиять на (президента Украины Петра) Порошенко. Его скатывание к откровенно фашистским манерам во внешней и внутренней политике необходимо, пока не поздно, остановить", — считает глава ЛНР.