Последний парад Порошенко

С 2015 года Пётр Порошенко регулярно, раз в год, в сентябре выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Традиция у него такая. А в 2019 году он почему-то выступил 20 февраля. Случайность? Не думаю…

Понятно, что Администрация президента Украины объясняет это тем, что впервые в ООН проходят слушания по ситуации на «оккупированных» территориях Украины и приурочены они к годовщине оккупации, которую полагается праздновать 20 февраля (почему праздновать и почему 20 февраля — объясню в конце). Но что-то подсказывает, что дело в другом. Просто 31 марта на Украине будут выборы, и, вполне вероятно, это последнее выступление Петра Алексеевича в ООН. По крайней мере — в статусе президента.

Поэтому, когда в начале выступления Порошенко рассыпался в благодарностях председателю ГА ООН Марии Гарсес, это было не просто так…

Впрочем, то, что началось дальше, должно было бы вызвать у мадам Гарсес вопрос: правильно ли она поступила, дав слово украинскому президенту?

Начал Порошенко с упоминания о «Небесной сотне» и тут же уподобил ей сотню государств, проголосовавшую за резолюцию о территориальной целостности Украины.

Неудобно об этом говорить, но:

а) «Небесная сотня» на Майдане умерла. Хотелось бы понять, что случилось (случится?) с «украинской сотней» в ООН?

б) Правильно ли мы поняли, что президент признал то очевидное для многих обстоятельство, что проблемы с территориальной целостностью у нас возникли вследствие Майдана? Нет?

Дальнейшая речь также включала в себя просто удивительные фразы. Вот, например:

— «Пусть многим трудно поверить, но эта резолюция признает Россию, постоянного члена Совета Безопасности ООН (!), государством-оккупантом (!)».

Трудно сказать, кто эти «многие», но текст резолюции есть в свободном доступе (а многие присутствующие и голосовали за него), так что верить или не верить не надо. Впрочем, детское изумление Петра Алексеевича можно понять — простой кондитер предложил обозвать Россию агрессором и, о чудо, — ООН послушалась!

— «Однако они (беженцы из Донбасса и Крыма. — Авт.) не превратились в волну эмигрантов (в оригинале — „эммигрантов“: в АП не знают, как пишется это слово. — Авт.) и не создали никаких проблем для наших европейских союзников».

Тут яркий пример столкновения двух «темников». В Европе считают, что это они сами пригласили мигрантов, а на Украине — что мигрантов (албанских, в основном) на них наслал Путин, устроив предварительно войну в Сирии. О том, что большинство беженцев из Донбасса эмигрировали в Россию, Порошенко, понятно, не знает, как не знает и о том, что мигрировало в Россию большинство жителей Крыма — вместе с Крымом.

— «Референдум в марте-2014 был фальшивкой. Я сам был этому свидетелем, когда находился в Крыму в конце февраля 2014 года».

Так… Минуточку… В феврале Порошенко наблюдал за референдумом в Крыму, который проводился в марте, и удостоверился, что он проводился под дулами автоматов. Я все правильно понял? Кстати, а что именно простой депутат Порошенко делал в "оккупированном Крыму"? Не сотрудничал ли он с "оккупационными властями"?

— 13 апреля 2014 года погиб Геннадий Биличенко — «он был украинским офицером, который входил в группу, которая имела чёткий приказ „не отвечать на провокации“. Тогда у нас ещё были иллюзии, что войны можно избежать. Его группа попала в засаду близ Славянска».

Трудно не заметить, что "российская агрессия" развивалась уж очень неторопливо — началась она 20 февраля, и только 13 апреля произошло первое боестолкновение. Кстати, референдум в Крыму прошёл ещё 16 марта, но в Киеве, потеряв двухмиллионный регион, всё ещё тешатся иллюзией, что войны можно избежать…

Кстати, по официальной версии группа Биличенко попала в засаду бойцов Стрелкова, но, по другим данным, там было столкновение с «Правым сектором»* — свой своя не познаша. Так же было 9 мая в Мариуполе, когда батальон «Азов» вступил в бой с украинской милицией, а потом и с подразделением внутренних войск, направленным на помощь «азовцам».

— «Все основные телевизионные каналы России транслируют потоки лжи и сфальсифицированных новостей об Украине. Эта ложь особенно направлена на население оккупированных территорий, где блокируются украинские теле— и радиоканалы».

На самом деле — только на них, потому что на территории Украины «все основные телевизионные каналы России» (включая детские) заблокированы.

— «Кремль отчаянно пытается убедить международное сообщество, что он не является стороной этого конфликта. Он говорит, что это внутренний конфликт Украины, в котором Россия лишь выступает в роли объективного и беспристрастного посредника».

Последнее обстоятельство зафиксировано в резолюции СБ ООН — как часть Минских соглашений. Вот тут бы как раз Порошенко должен был показательно разорвать и растоптать Минские соглашения, в которых написана такая возмутительная чепуха… Но нет, он требует от России выполнять обязательства в рамках Минских соглашений. Россия, может, и рада, но в Минских соглашениях не написано, что она должна делать…

— «В прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе неоднократно снимала на видео конвои российской военной техники, незаконно пересекавшие участок российско-украинской границы, который не контролируется украинскими властями. (…) Чтобы скрыть эти незаконные поставки, Российская Федерация просто блокирует мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в районах вблизи временно неконтролируемой части государственной границы».

Во-первых, если Россия блокирует работу СММ, то как она смогла зафиксировать (да ещё и неоднократно) конвои российской военной техники?

Во-вторых, если она зафиксировала, то почему утверждает, что не имеет доказательств пребывания российских войск на территории Донбасса?

По-моему, кто-то тут врёт. Поскольку Пётр Порошенко врать не может по определению, он должен выразить недоверие СММ ОБСЕ… Должен, но вместо того благодарит всех, кто способствует её лживой деятельности…

Тут лучше всего прокомментировал уважаемый украинский аналитик Константин Бондаренко:

«На Донбассе, по словам Порошенко, сейчас дислоцируются 35 000 боевиков и более 2 тысяч российских военных. Они имеют на вооружении 496 танков, 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем, включая самоходных.

В то же время осенью 2017 было 36 300 боевиков и 3000 российских военных, 680 танков, 1310 единиц бронетехники, 260 реактивных систем залпового огня, 1000 артиллерийских систем.

То есть, если я правильно понимаю Порошенко, Россия за прошлый год вывела из Донбасса 1000 военнослужащих (треть!), а заодно 1300 боевиков, 184 танка, 472 единицы бронетехники, 132 единицы реактивных систем залпового огня, 224 артиллерийские системы?

И потом кто-то возмущается, почему в Европе не относятся серьёзно к проблеме Донбасса и выполнения Минских договоренностей. Там просто умеют читать цифры и помнят то, о чем говорилось украинскими чиновниками год назад».

Вновь Порошенко:

«Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. военнослужащих. Военные эксперты однозначно определят, что вооружённая группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой».

Я не военный эксперт, но знаю два момента.

Во-первых, протяжённость российско-украинской сухопутной границы составляла до 2014 года 1974 км. Если считать нынешнюю линию разграничения на Донбассе — немного меньше. Это даёт 44 человека на один километр фронта. Такие плотности пригодны разве что для караульной службы. Для справки: по предвоенным уставам, на направлении главного удара в наступлении надлежало иметь около 5 тыс. человек на километр фронта.

Во-вторых, 87 тыс. — наступательная группировка, а 250 тыс. военных украинской армии (из которых порядка половины — в зоне ООС) — это что? Как минимум, у России нет количественного превосходства, что исключает ведение наступательных операций.

На этом, впрочем, перечисление бредовых заявлений Порошенко я прекращу, ибо слёзы не дают мне читать.

По итогам сказанного, ООН просто обязана проявить гуманизм, выписать президенту галоперидолу и отправить его на лечение в какую-то из психиатрических клиник Европы. И — «э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо… Важно вернуть обществу полноценного человека!» ©.

P. S. : Ах да. Почему 20-е и почему праздновать.

Дату «20 февраля» украинские пинкертоны нашли на медали МО РФ «За возвращение Крыма». Я, например, не знаю, что означает эта дата, но на Украине медаль сочли «явкой с повинной» и закрепили «начало агрессии» на законодательном уровне.

А праздник это потому, что если бы «не российская агрессия», то о чём бы рассказывал Порошенко в Раде? О том, как разбегается население от проводимых им эффективных реформ и растёт его благосостояние? А война — она всё спишет…