Министерство госбезопасности провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) располагает информацией о подготовке спецслужбами Киева покушений на ряд известных украинских политиков, в том числе на руководителя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил в четверг пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.
"Министерство государственной безопасности ДНР располагает информацией, которая подтверждает недавнее заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, вплоть до физического устранения, в отношении отдельных кандидатов в президенты и независимых политиков, в том числе и Виктора Медведчука", — заявил он на пресс-конференции в Донецком агентстве новостей.