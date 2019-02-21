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В ДНР сообщили о подготовке Киевом покушения на украинского политика Виктора Медведчука 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство госбезопасности провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) располагает информацией о подготовке спецслужбами Киева покушений на ряд известных украинских политиков, в том числе на руководителя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил в четверг пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.
"Министерство государственной безопасности ДНР располагает информацией, которая подтверждает недавнее заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, вплоть до физического устранения, в отношении отдельных кандидатов в президенты и независимых политиков, в том числе и Виктора Медведчука", — заявил он на пресс-конференции в Донецком агентстве новостей.
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Украина , В мире , Конфликты , Виктор Медведчук
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