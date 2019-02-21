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Население Украины за год сократилось на 233 тыс. человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинское население за 2018 год сократилось на 233,2 тыс. человек, сообщает Госстат Украины.
Население страны составляет 42 млн 153 тыс. человек, передает ТАСС.
Отметим, что 233 тыс. человек — это, к примеру, почти все население Ивано-Франковска.
На 100 умерших граждан на Украине рождается только 57 детей.
Госстат предупредил, что при таких темпах падения в 2019 году на Украине останется меньше 42 млн человек.
Кроме того, по данным ООН, население страны к 2050 году может сократиться на 18% из-за массовой трудовой миграции.
В июне 2018 года госслужба статистики Украины сообщала о том, что смертность вдвое превысила рождаемость.
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Украина , В мире , ООН , ИТАР-ТАСС
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