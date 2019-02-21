Климкин рассказал об «успехах» украинизации Крыма

Министр иностранных дел признал, что до госпереворота в стране и воссоединения Крыма с Россией, полуостров был "недостаточно украинским", из-за чего Украина заплатила "сверхвысокую цену". По словам главы внешнеполитического ведомства, в этом виноват сам Киев.

Однако Климкин также выразил мнение, что Крым за время нахождения в составе Российской Федерации не стал "более российским". Напротив, глава МИД заявил, что Киеву удалось украинизировать полуостров за последние годы.

"Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв "Крым — это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца", — написал Климкин.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине.