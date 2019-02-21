Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин рассказал об «успехах» украинизации Крыма 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крым через пять лет после воссоединения с Россией "стал более украинским", заявил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.
Министр иностранных дел признал, что до госпереворота в стране и воссоединения Крыма с Россией, полуостров был "недостаточно украинским", из-за чего Украина заплатила "сверхвысокую цену". По словам главы внешнеполитического ведомства, в этом виноват сам Киев.
Однако Климкин также выразил мнение, что Крым за время нахождения в составе Российской Федерации не стал "более российским". Напротив, глава МИД заявил, что Киеву удалось украинизировать полуостров за последние годы.
"Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв "Крым — это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца", — написал Климкин.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине.
Последние новости
Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года Военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО "Черное море – это не проходной двор для кораблей ВМС США"
Комментарии2
Украина , В мире , ПАВЕЛ КЛИМКИН , МИД , Республика Крым
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
В НАТО заявили об угрозе в послании Путина
Политика Армия
В Крыму обратились к НАТО
Армия Войска
Порошенко рассказал о десятках плененных военных РФ
В мире Украина
Вышел посмертный клип Децла на песню о любви
Шоу-бизнес
Минобороны показало беспилотную субмарину
Армия Оружие
Российский депутат угрожал лопатой женщине
Общество
Мать потерявшегося в лесу ребенка объяснилась
Происшествия
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение