Порошенко допустил техногенную катастрофу в Донбассе

Порошенко отметил, что около контактной линии в Донбассе "существует ряд потенциально опасных объектов", однако не уточнил, какие именно.

"Из-за регулярных обстрелов [данные объекты] могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы", — подчеркнул Порошенко.