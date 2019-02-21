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Порошенко допустил техногенную катастрофу в Донбассе 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил во время дебатов на Генеральной Ассамблее ООН, что на линии соприкосновения в Донбассе находятся потенциально опасные объекты, которые могут пострадать из-за обстрелов. Слова президента передает УНИАН.
Порошенко отметил, что около контактной линии в Донбассе "существует ряд потенциально опасных объектов", однако не уточнил, какие именно.
"Из-за регулярных обстрелов [данные объекты] могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы", — подчеркнул Порошенко.
Ранее Порошенко призвал генсека ООН "надавить на Москву".
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Украина , Видео , В мире , Войска , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Генассамблея ООН , ООН , УНИАН
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