Президент Украины Петр Порошенко заявил во время дебатов на Генеральной Ассамблее ООН, что на линии соприкосновения в Донбассе находятся потенциально опасные объекты, которые могут пострадать из-за обстрелов. Слова президента передает УНИАН.
Порошенко отметил, что около контактной линии в Донбассе "существует ряд потенциально опасных объектов", однако не уточнил, какие именно.
"Из-за регулярных обстрелов [данные объекты] могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы", — подчеркнул Порошенко.
Ранее Порошенко призвал генсека ООН "надавить на Москву".