Климкина пригласили в Крым навестить родственников 

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила главу украинского МИД Павла Климкина посетить полуостров.
Ранее Климкин назвал Крым "худшей версией России, где многие люди боятся выходить из дома". По мнению политика, крымчан якобы регулярно допрашивают и запугивают российские спецслужбы. Более того, министр утверждает, что на полуостров переселяют россиян с криминальным прошлым. При этом украинский портал "Страна.ua" сообщал, что тесть Климкина живет в Крыму, а 2014 году его наградил медалью "За возвращение Крыма".
Гридчина считает, что визит в крымскую республику разубедил бы украинского министра в своей неправоте.
"Я уверена: и Климкин получил бы с удовольствием российский паспорт и переехал жить в Крым, если бы ему его кто-то дал", — заявила она.
Гридчина пригласила Климкина приехать в Крым, пообещав ему "все показать и рассказать".
"Бред сумасшедшего"
В Госдуме, комментируя заявление министра, поблагодарили Киев за признание полуострова российским.
"Наконец-то к ним дошло, что Крым бесповоротно вернулся назад домой на историческую родину", — заявил член нижней палаты парламента Михаил Шеремет.
По мнению депутата, агрессивные высказывания Климкина стали первым шагом к признанию российского Крыма.
Однако в Совфеде обратили внимание на слова политика о "переселении" экс-заключенных на полуостров. Так, сенатор Олег Морозов назвал это заявление бредом сумасшедшего.
"Типичный пример фейкньюс", — заключил он.
Подобной позиции придерживается сенатор Алексей Пушков. Слова Климкина он назвал чушью, напомнив украинскому политику о ситуации в его стране.
"В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе… Благодаря России, крымчане живут в безопасности", — отметил он.
На высказывание Климикна также отреагировала депутат Наталья Поклонская. Переезд некоторых россиян в Крым она объяснила возрождением полуострова.
"Жаль, что с сегодняшней Украины люди бегут без оглядки в поисках безопасности и достатка", — отметила она.
Слова Климкина Поклонская также назвала ересью и пропагандисткой ерундой, призвав министра "глядеть в свою тарелку".