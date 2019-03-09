Климкина пригласили в Крым навестить родственников

Ранее Климкин назвал Крым "худшей версией России , где многие люди боятся выходить из дома". По мнению политика, крымчан якобы регулярно допрашивают и запугивают российские спецслужбы. Более того, министр утверждает, что на полуостров переселяют россиян с криминальным прошлым. При этом украинский портал "Страна.ua" сообщал, что тесть Климкина живет в Крыму, а 2014 году его наградил медалью "За возвращение Крыма".

Гридчина считает, что визит в крымскую республику разубедил бы украинского министра в своей неправоте.

"Я уверена: и Климкин получил бы с удовольствием российский паспорт и переехал жить в Крым, если бы ему его кто-то дал", — заявила она.

Гридчина пригласила Климкина приехать в Крым, пообещав ему "все показать и рассказать".

"Бред сумасшедшего"

Госдуме , комментируя заявление министра, поблагодарили Киев за признание полуострова российским.

"Наконец-то к ним дошло, что Крым бесповоротно вернулся назад домой на историческую родину", — заявил член нижней палаты парламента Михаил Шеремет.

По мнению депутата, агрессивные высказывания Климкина стали первым шагом к признанию российского Крыма.

Однако в Совфеде обратили внимание на слова политика о "переселении" экс-заключенных на полуостров. Так, сенатор Олег Морозов назвал это заявление бредом сумасшедшего.

"Типичный пример фейкньюс", — заключил он.

Подобной позиции придерживается сенатор Алексей Пушков . Слова Климкина он назвал чушью, напомнив украинскому политику о ситуации в его стране.

"В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе… Благодаря России, крымчане живут в безопасности", — отметил он.

На высказывание Климикна также отреагировала депутат Наталья Поклонская . Переезд некоторых россиян в Крым она объяснила возрождением полуострова.

"Жаль, что с сегодняшней Украины люди бегут без оглядки в поисках безопасности и достатка", — отметила она.

Слова Климкина Поклонская также назвала ересью и пропагандисткой ерундой, призвав министра "глядеть в свою тарелку".