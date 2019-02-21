Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия ведет подготовку к ядерному удару и допустил возможность начала "полномасштабной войны". Об этом он рассказал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Отмечается, украинский президент обвинил Москву в "большом сосредоточении войск" на границе России с Украиной.
"Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль", — добавил Порошенко.
По словам Порошенко, в случае усиления конфликта, возможно начало "полномасштабной войны".
Ранее сообщалось, что Порошенко призвал генсека ООН "надавить на Москву". Также в Кремле напомнили Порошенко, что между Россией и Украиной нет войны.