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Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией 

Газета.Ru + ещё 16 55 минут назад
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия ведет подготовку к ядерному удару и допустил возможность начала "полномасштабной войны". Об этом он рассказал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Отмечается, украинский президент обвинил Москву в "большом сосредоточении войск" на границе России с Украиной.
"Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль", — добавил Порошенко.
По словам Порошенко, в случае усиления конфликта, возможно начало "полномасштабной войны".
Ранее сообщалось, что Порошенко призвал генсека ООН "надавить на Москву". Также в Кремле напомнили Порошенко, что между Россией и Украиной нет войны.
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Украина , Армия , Войска , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости , Нью-Йорк
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