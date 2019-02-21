Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией

Отмечается, украинский президент обвинил Москву в "большом сосредоточении войск" на границе России с Украиной.

"Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль", — добавил Порошенко.

По словам Порошенко, в случае усиления конфликта, возможно начало "полномасштабной войны".