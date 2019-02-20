Киевские забавы: поиск рейтинга там, где его нет

За полтора месяца до выборов, которые могут обернуться для Порошенко колоссальными проблемами, ему только и остается, что надувать щеки и козырять своей мнимой принадлежностью к сильным мира сего на позиции равного. Петру Порошенко просто до зарезу нужно преподносить себя миру в качестве вершителя судеб, а его страну — ключевой точкой на планете, в которой сосредоточены все самые важнейшие мировые события и тенденции. Иначе как расценить его очередное громкое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности? Там он стал утверждать, что Вашингтон отменил все контакты с Москвой из-за инцидента близ Керченского пролива. Мол, пока Россия не отпустит всех украинских моряков — никаких встреч представителей США с российскими коллегами не будет. И сообщил это Петру Алексеевичу, по его же словам, не кто-нибудь, а вице-президент Майк Пенс . Так ли это на самом деле — покрыто завесой тайны. Но любовь господина Порошенко к завышению собственного статуса и значимости хорошо известна. Достаточно вспомнить курьезные, а на самом деле смехотворные случаи во время его встреч с Дональдом Трампом . На одной из них американский лидер просто демонстративно не услышал президента Украины с его бесконечными просьбами и стал ему рассказывать про недавние ураганы в США. Встреча длилась шесть минут. Но вернувшись домой, Порошенко назвал ее чуть ли не эпохальной для родины. Другой контакт Порошенко с Трампом в Белом доме длился тоже несколько минут. Что называется, в разделе "прочее". Однако истинная цель была достигнута — фотографы зафиксировали президентское рукопожатие. Правда, потом Би-би-си сообщала, что Петр Алексеевич заплатил эту за недовстречу порядка полумиллиона долларов. Так что украинский президент склонен к преувеличениям, театральности и эпатажу. И совсем не лишено оснований предположение, что похожий обмен рукопожатием с Майком Пенсом в Мюнхене он опять выдает за серьезный обстоятельный разговор. Кстати, Москва уже отреагировала на заявление Порошенко. Официальный представитель МИД Мария Захарова коротко и емко сообщила, что никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались. В общем-то, украинского лидера, нацеленного на переизбрание, но имеющего крайне сомнительный электоральный ресурс, так же как и скромные возможности подкорректировать результаты голосования ввиду огромного количества иностранных наблюдателей, можно понять. Каков бэкграунд его первого срока? Не густо. Разве что мало кем из церквей признанный томос, да бесконечный конфликт в Донбассе, за счет которого он и пытается "выехать". Типа того, что на переправе коней не меняют, так же как и во время войны полководцев. С остальным — просто беда. Ни вожделенного членства в ЕС НАТО , ни экономики, ни благодарного населения. Да еще и всякие "выскочки" опережают в рейтингах. В таких некомфортных обстоятельствах за полтора месяца до выборов, которые могут обернуться для Порошенко колоссальными проблемами, только и остается, что надувать щеки и козырять своей мнимой принадлежностью к сильным мира сего на позиции равного. Но это делается скорее по инерции, в силу личных качеств. И не прибавляет Петру Алексеевичу популярности. Украина хочет новых политических героев, что подтверждает социология. Какими бы они ни были. Главное, чтобы новыми.