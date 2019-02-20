Главред (Украина): Запад сдает Украину публично и беззастенчиво

Главред (Украина) . Сейчас имеет место Мюнхенский сговор — 2, который будет продолжаться до тех пор, пока либо Путин не начнет войну в любой точке мира, либо к власти на Западе не придут другие политики. Именно так оценивают итоги конференции по безопасности в Запад дает Путину развиваться и перевооружаться, и Украина остается один на один с агрессором, убежден автор. Сейчас имеет место Мюнхенский сговор — 2, который будет продолжаться до тех пор, пока либо Путин не начнет войну в любой точке мира, либо к власти на Западе не придут другие политики. Именно так оценивают итоги конференции по безопасности в Мюнхене украинские политики, пришедшие к власти путем госпереворота при поддержке того же Запада.

Что произошло в Мюнхене на так называемой конференции по безопасности?

Начну с цитаты министра иностранных дел [Украины Павла] Климкина, который после конференции сказал, что многие воспринимают войну России против Украины как шоу, сидя на диване, и «диванная позиция» Запада раздражает и, добавлю от себя, является абсолютно неадекватной. Понятно, что Климкин, как глава МИД , ограничен в риторике и может позволить себе только дипломатическую реакцию, но этих его слов более чем достаточно чтобы понять, что Запад ведет себя неадекватно по отношению к Украине и России.

Климкин сказал, что конференций по безопасности все больше, а безопасности все меньше. Агрессия России в отношении других стран повышается с каждым днем, и поведение таких стран, как Германия и Франция, дает понять русскому вождю, что можно двигаться дальше, от европейцев получена не только индульгенция, но и деньги: от сотрудничества с бизнесом и «Северного потока — 2». Меркель дала понять, что она на стороне Порошенко, но не будет прекращать сотрудничество с Россией или его ограничивать.

Речь идет именно о развитии сотрудничества с Россией в обход интересов Украины, страны, о поддержке которой Запад заявлял последние годы. И теперь мы видим предательство, которое можно назвать Мюнхенским сговором — 2. Один дипломат написал мне сообщение «Они нас сдали, как бы это ни объясняли». Они профессионалы, они не алармисты, тонко чувствуют повороты в риторике — Украине практически прямым текстом говорят: «Не мешай нам дружить с русским рейхом». Потом то же самое неформально подтвердил еще один понимающий ситуацию собеседник. И это не паника, не истерика. Это то, что действительно происходит, и это надо осознавать. А осознав — действовать, исходя не из желаний/фантазий, а из реальности. Мюнхен в мировой истории — «город-грабли». Это были 30-е годы, там начинал агитацию за национал-социализм Гитлер. В том же Мюнхене в 2007 году другой фюрер, Путин, объявил миру о том, что медведь выходит из берлоги со своей трактовкой миропорядка. Тогда все сделали вид, что не поняли его. И, как и с Гитлером, решили умиротворять и договариваться. А тем временем русский рейх ведет себя все активней, а на соборе в Солсбери вывесили огромный флаг РФ.

Западные лидеры ведут себя как идиоты — про Германию мы уже говорили, в Италии к власти вообще пришли сумасшедшие путинисты, мягкотелые французы не стесняясь сдают Украину публично и беззастенчиво. Трамп по итогам расследования Мюллера будет сидеть в тюрьме, как агент ФСБ , но сейчас Штаты парализованы Трампом. Великобритания только что-то говорит, но ничего не делает. Питерским ребятам все сходит с рук.