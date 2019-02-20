Погребинский: Порошенко может остаться президентом, если США позволят

Он считает, что нового Майдана после выборов в стране не будет, а вот столкновения по итогам первого тура и второго, более чем вероятны.

«Это американская технология, для реализации которой необходимо совпадение целого ряда обстоятельств, которых на данный момент не видно. Если США не заинтересованы в Майдане, то его не будет», — заявил он.

Погребинский добавил, что у Порошенко есть шансы остаться в президентском кресле, так как США не нагнетают обстановку, как было в 2014 году.

Накануне экс-министр транспорта Евгений Червоненко также заявлял, что Штаты вполне могут смириться со вторым сроком Порошенко, который находится на крючке у Запада: ЦРУ знает все счета украинского гаранта и через них управляет им.

По мнению политика, в рукаве у действующего лидера имеется и самый страшный козырь: религиозные войны. Он считает, что с помощью томоса разделяют людей, раскалывают церковь.