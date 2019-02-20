СБУ назвала имя виновного в гибели MH17 в Донбассе

Его фамилия была опубликована на сайте МВД Украины в базе разыскиваемых лиц. Украина обвиняет его по статьям "Создание террористической организации, руководство или участие в ней", а также "Ведение агрессивной войны". Ни одной фотографии Иванникова на сайте ведомства размещено не было.

Bellingcat утверждала, что именно Иванников, который, на самом деле, может оказаться выдуманным персонажем, якобы вел переговоры о доставке ЗРК "Бук" в Донецкую область в 2014 году. В Минобороны России ответили, что такие данные являются очередным вбросом, передает ФАН.

Самолет "Малайзийских авиалиний", который следовал из Нидерландов в Куала-Лумпур, оказался сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Произошедшее расследует международная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов, а также Украины. Согласно их данным, самолет был сбит ракетой "земля-воздух", состоявшей на вооружении в российских войсках.

Между тем, Москва отказалась признавать выводы международных следователей. В российском Минобороны заявили, что лайнер был сбит украинскими военными.