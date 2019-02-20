На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»

Иванникова подозревают в преступлениях по двум статьям: часть 1 статьи 258-3 («Создание террористической организации, руководство или участие в ней») и часть 2 статьи 437 УК Украины («Ведение агрессивной войны»). Фотография к реестру не прикреплена.

Об Иванникове как об офицере ГРУ (позывной «Орион»), а также о генерал-полковнике Николае Ткачеве («Дельфин») сообщалось в докладе британской исследовательской группы Bellingcat в декабре 2017 года. Предполагалось, что они обсуждали перевозку в Донбасс комплекса «Бук», из которого мог быть сбит малайзийский лайнер. Иванников, по данным британцев, все еще служит в разведке и, скорее всего, имеет звание не ниже генерал-майора. В Минобороны эту информацию называли «очередным вбросом».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.