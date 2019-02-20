За кого будет голосовать украинский телевизор? Олигархи уже определились

Чем ближе дата выборов на Украине , тем с большей подобострастностью украинские СМИ расхваливают действующего президента, который одновременно является и кандидатом в президенты. Таким образом создаются неравные условия на выборах. И вот политологи обнаружили, что подавляющее большинство украинских СМИ уже находятся под контролем Порошенко

В первую очередь речь, конечно, о телевидении, которое по-прежнему главенствует в умах украинских избирателей, формируя взгляды и отношение к определенным политикам.

Самое влиятельное и поджигательное

В 2014 году российские телеканалы были заблокированы, что действительно сыграло существенную роль в усилении националистических взглядов многих жителей Украины. Конечно, есть Интернет и спутниковое телевидение, но ими пользуются преимущественно молодежь и люди среднего возраста. Однако именно эти категории граждан миллионами выезжают из страны в поисках заработка, оставшееся население «стареет» буквально на глазах, что еще больше усиливает роль телевизора в украинской политике.

Существуют, конечно, печатные СМИ, но их роль постепенно падает, так как обедневшие украинцы выписывают и покупают все меньше газет и журналов. По недавно озвученным данным «Укрпочты», только за последний год тиражи украинских печатных изданий упали на 20%.

Рассказывая о трудностях реинтеграции Донбасса и Крыма «после победы», о которой мечтают украинские политики-националисты, СМИ постоянно подчеркивают тот факт, что население этих регионов не смотрит украинские новости. Чтобы усилить украинскую националистическую пропаганду на границе с Крымом и вдоль линии разграничения на Донбассе, Украина активно строит телевышки, вещающие на неподконтрольные ей территории. Можно также напомнить, что активные бои на Донбассе в апреле 2014 года фактически начались с боев за телевышку Славянска на горе Карачун. Когда ополченцы захватывали телевышку, они возобновляли вещание заблокированных российских телеканалов, когда же ее захватывали украинские военные и спецслужбы — немедленно блокировали их вещание, чтобы лишить украинцев альтернативного взгляда на события.

Тот факт, что в качестве основного источника информации остаются лишь украинские телеканалы, объясняет настойчивость атак радикальных националистов на офисы телеканалов — таким образом, власти с помощью ручных банд пытаются заставить телеканалы подкорректировать свое вещание и убрать из эфира любого, кто выражает альтернативную точку зрения. Доходило даже до поджогов влиятельных СМИ, например "Интера".

Кто не с властью, тот против нее

Немногие оставшиеся оппозиционные СМИ пытаются заручиться поддержкой каких-нибудь европейских политиков, чтобы как-то обезопасить себя. Так, например, 13 февраля в Страсбурге в здании Европарламента телеканалы "112 Украина" и NewsOne объявили о создании международного редакционного совета, в который вошли три евродепутата: Нейтан Хилл, Арне Герике и Дэвид Коберн. Владелец этих телеканалов, депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак объяснил это решение давлением со стороны киевских властей.

«Сегодня в Украине сложилась критическая ситуация со свободой слова. Власть всячески пытается закрыть нелояльные к ней телеканалы: это нападения на журналистов, вмешательство в редакционную политику телеканалов и голосование в Верховной Раде, где проголосовали за введение санкций против "112 Украина" и NewsОne. Когда я размышлял о покупке телеканалов, было принято решение защитить телеканалы во что бы то ни стало. И я обратился к депутатам Европарламента, которые хорошо знают проблемы со свободой слова в Украине», — заявил Козак.

В конце 2018 года «Радио Свобода» перечислило лишь восемь крупных украинских СМИ, транслирующих альтернативную точку зрения: «112.ua», NewsOne, издания «Вести», «Комментарии», «Страна.ua», «Знай.ua», «2000.ua», « Комсомольская правда в Украине». Естественно, «беспристрастные» проевропейские журналисты хотели бы покончить с этими «пророссийскими» СМИ. Основным же критерием «пророссийскости» они считают уже то, что эти украинские медиа иногда дают такую же информацию, как и «РИА Новости» , в том числе сообщая об обстрелах украинской армией мирного населения на Донбассе. Следуя такой абсурдной логике, «пророссийским» можно объявить любое СМИ, сообщившее такой же прогноз погоды, как и «РИА Новости».

Медиамагнаты ставят на Порошенко

Политолог Николай Спиридонов утверждает, что телевидение остаётся главным источником получения информации для граждан Украины. По его мнению, более 75% украинцев до сих пор черпают основную информацию из эфира центральных каналов.

«Выборы-2019 года ещё будет делать телевизор, и именно поэтому власть приложила такие усилия для взятия под контроль всех центральных "кнопок". И кстати, усилия вполне оправдались — подавляющее большинство телеканалов вспоминают президента Украины только позитивно или нейтрально. Пожалуй, единственное исключение — это телеканал "1+1"», — утверждает Спиридонов.

За годы правления президенту Петру Порошенко действительно удалось сконцентрировать в своих руках влияние на крупные СМИ. Еще в прошлом году украинский журналист и бывший депутат Олесь Доний утверждал, что большинство украинских СМИ контролирует администрация президента

«То, что большинство медиа контролируются и манипулируются властью — Администрацией Президента и СБУ, это правда», — заявил Доний, подчеркнув, что такая ситуация приводит к тому, что провластные политики и приближенные к ним «имеют больший доступ к населению», чем их противники.

И содержат эти пропрезидентские СМИ фактически на краденые деньги. В пятую годовщину Майдана украинский блогер Карл Волох даже поставил это в заслугу президенту — мол, нелегко ему приходится.

«Власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск», — написал Волох, фактически оправдывая воровство.