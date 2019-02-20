Чем ближе дата выборов на Украине, тем с большей подобострастностью украинские СМИ расхваливают действующего президента, который одновременно является и кандидатом в президенты. Таким образом создаются неравные условия на выборах. И вот политологи обнаружили, что подавляющее большинство украинских СМИ уже находятся под контролем Порошенко
В первую очередь речь, конечно, о телевидении, которое по-прежнему главенствует в умах украинских избирателей, формируя взгляды и отношение к определенным политикам.
Самое влиятельное и поджигательное
В 2014 году российские телеканалы были заблокированы, что действительно сыграло существенную роль в усилении националистических взглядов многих жителей Украины. Конечно, есть Интернет и спутниковое телевидение, но ими пользуются преимущественно молодежь и люди среднего возраста. Однако именно эти категории граждан миллионами выезжают из страны в поисках заработка, оставшееся население «стареет» буквально на глазах, что еще больше усиливает роль телевизора в украинской политике.
Существуют, конечно, печатные СМИ, но их роль постепенно падает, так как обедневшие украинцы выписывают и покупают все меньше газет и журналов. По недавно озвученным данным «Укрпочты», только за последний год тиражи украинских печатных изданий упали на 20%.
Рассказывая о трудностях реинтеграции Донбасса и Крыма «после победы», о которой мечтают украинские политики-националисты, СМИ постоянно подчеркивают тот факт, что население этих регионов не смотрит украинские новости. Чтобы усилить украинскую националистическую пропаганду на границе с Крымом и вдоль линии разграничения на Донбассе, Украина активно строит телевышки, вещающие на неподконтрольные ей территории. Можно также напомнить, что активные бои на Донбассе в апреле 2014 года фактически начались с боев за телевышку Славянска на горе Карачун. Когда ополченцы захватывали телевышку, они возобновляли вещание заблокированных российских телеканалов, когда же ее захватывали украинские военные и спецслужбы — немедленно блокировали их вещание, чтобы лишить украинцев альтернативного взгляда на события.
Тот факт, что в качестве основного источника информации остаются лишь украинские телеканалы, объясняет настойчивость атак радикальных националистов на офисы телеканалов — таким образом, власти с помощью ручных банд пытаются заставить телеканалы подкорректировать свое вещание и убрать из эфира любого, кто выражает альтернативную точку зрения. Доходило даже до поджогов влиятельных СМИ, например "Интера".
Кто не с властью, тот против нее
Немногие оставшиеся оппозиционные СМИ пытаются заручиться поддержкой каких-нибудь европейских политиков, чтобы как-то обезопасить себя. Так, например, 13 февраля в Страсбурге в здании Европарламента телеканалы "112 Украина" и NewsOne объявили о создании международного редакционного совета, в который вошли три евродепутата: Нейтан Хилл, Арне Герике и Дэвид Коберн. Владелец этих телеканалов, депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак объяснил это решение давлением со стороны киевских властей.
«Сегодня в Украине сложилась критическая ситуация со свободой слова. Власть всячески пытается закрыть нелояльные к ней телеканалы: это нападения на журналистов, вмешательство в редакционную политику телеканалов и голосование в Верховной Раде, где проголосовали за введение санкций против "112 Украина" и NewsОne. Когда я размышлял о покупке телеканалов, было принято решение защитить телеканалы во что бы то ни стало. И я обратился к депутатам Европарламента, которые хорошо знают проблемы со свободой слова в Украине», — заявил Козак.
В конце 2018 года «Радио Свобода» перечислило лишь восемь крупных украинских СМИ, транслирующих альтернативную точку зрения: «112.ua», NewsOne, издания «Вести», «Комментарии», «Страна.ua», «Знай.ua», «2000.ua», «Комсомольская правда в Украине». Естественно, «беспристрастные» проевропейские журналисты хотели бы покончить с этими «пророссийскими» СМИ. Основным же критерием «пророссийскости» они считают уже то, что эти украинские медиа иногда дают такую же информацию, как и «РИА Новости», в том числе сообщая об обстрелах украинской армией мирного населения на Донбассе. Следуя такой абсурдной логике, «пророссийским» можно объявить любое СМИ, сообщившее такой же прогноз погоды, как и «РИА Новости».
Медиамагнаты ставят на Порошенко
Политолог Николай Спиридонов утверждает, что телевидение остаётся главным источником получения информации для граждан Украины. По его мнению, более 75% украинцев до сих пор черпают основную информацию из эфира центральных каналов.
«Выборы-2019 года ещё будет делать телевизор, и именно поэтому власть приложила такие усилия для взятия под контроль всех центральных "кнопок". И кстати, усилия вполне оправдались — подавляющее большинство телеканалов вспоминают президента Украины только позитивно или нейтрально. Пожалуй, единственное исключение — это телеканал "1+1"», — утверждает Спиридонов.
За годы правления президенту Петру Порошенко действительно удалось сконцентрировать в своих руках влияние на крупные СМИ. Еще в прошлом году украинский журналист и бывший депутат Олесь Доний утверждал, что большинство украинских СМИ контролирует администрация президента.
«То, что большинство медиа контролируются и манипулируются властью — Администрацией Президента и СБУ, это правда», — заявил Доний, подчеркнув, что такая ситуация приводит к тому, что провластные политики и приближенные к ним «имеют больший доступ к населению», чем их противники.
И содержат эти пропрезидентские СМИ фактически на краденые деньги. В пятую годовщину Майдана украинский блогер Карл Волох даже поставил это в заслугу президенту — мол, нелегко ему приходится.
«Власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск», — написал Волох, фактически оправдывая воровство.
Однако не все пропрезидентские телеканалы на данный момент формально принадлежат президенту. По бумагам ему принадлежит только «Пятый» телеканал, но председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский утверждал, что в течение президентства Петра Порошенко его бизнес-империей управляют 2 отечественных общества с ограниченной ответственностью (ООО), 1 иностранная компания, 1 траст, 1 государственный банк и 1 физическое лицо-предприниматель (ФЛП). Так, например, телеканалом «Прямой» через кипрскую компанию Сenterano Trading Limited владеет нынешний соратник президента и бывший «регионал» Владимир Макеенко. Процессом формирования медиахолдинга Порошенко, по данным украинских СМИ, заведует ближайший друг президента депутат Игорь Кононенко и приближенный к нему медиаменеджер Дмитрий Носков. Кроме того, следует учитывать, что президентство Порошенко оказалось выгодным и некоторым олигархам — владельцам других телеканалов. В их число входят Дмитрий Фирташ, Иван Жеваго, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, контролирующие большую часть медиапространства Украины. Судя по здравицам в честь «успехов» действующего президента в эфире их телеканалов, они не прочь и «продлить лицензию», делая на выборах ставку на Порошенко.