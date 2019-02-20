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Зеленский возглавил президентскую гонку 

Lenta.ru + ещё 4 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Шоумен Владимир Зеленский возглавил тройку лидеров в президентской гонке на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».
По результатам февральского опроса Центра Разумкова, в рейтингах лидируют Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. За Зеленского планируют проголосовать 17,5 процента от всех респондентов (среди тех, кто намерен прийти на выборы — 19 процентов). У Порошенко и Тимошенко примерно равные шансы выйти во второй тур. Действующего главу государства готовы поддержать 13,1 процента (16,8 процента от тех, кто примет участие в голосовании), экс-премьера — 11,5 процента и 13,8 процента соответственно.
Лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко готовы поддержать 5,9 процента среди всех респондентов и 7,3 процента тех, кто придет на выборы; одного из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко — 6,3 процента и 7,1 процента соответственно; лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 4,3 процента и 4,8 процента.
Рейтинг остальных кандидатов составляет менее трех процентов.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В них примет участие рекордное количество кандидатов — 44.
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Комментарии
Украина , В мире , ЮРИЙ БОЙКО , Олег Ляшко , ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко
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