Зеленский возглавил президентскую гонку

Шоумен Владимир Зеленский возглавил тройку лидеров в президентской гонке на Украине . Об этом сообщает «Интерфакс».

По результатам февральского опроса Центра Разумкова, в рейтингах лидируют Зеленский, действующий президент Петр Порошенко Юлия Тимошенко . За Зеленского планируют проголосовать 17,5 процента от всех респондентов (среди тех, кто намерен прийти на выборы — 19 процентов). У Порошенко и Тимошенко примерно равные шансы выйти во второй тур. Действующего главу государства готовы поддержать 13,1 процента (16,8 процента от тех, кто примет участие в голосовании), экс-премьера — 11,5 процента и 13,8 процента соответственно.

Рейтинг остальных кандидатов составляет менее трех процентов.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В них примет участие рекордное количество кандидатов — 44.