Порошенко избавился от конкурента

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Петр Порошенко уволил сотрудника, претендующего на пост президента Украины 

Рамблер + ещё 3 42 минуты назад
Украинский президент Петр Порошенко принял решение уволить с должности работавшего на него внештатного советника экс-председателя СБ Игоря Смешко. Сообщается, что он был зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах 31 марта.
"Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", — сказано в ответе администрации президента украинским СМИ.
Как стало известно, приказ об увольнении был подписан еще месяц назад — 14 января текущего года. О причинах отстранения Смешко от должности не сообщается.
Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, что стало историческом рекордом.
Украина , Видео , В мире
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