Порошенко избавился от конкурента

Петр Порошенко уволил сотрудника, претендующего на пост президента Украины

Украинский президент Петр Порошенко принял решение уволить с должности работавшего на него внештатного советника экс-председателя СБ Игоря Смешко. Сообщается, что он был зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах 31 марта.

"Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", — сказано в ответе администрации президента украинским СМИ.

Как стало известно, приказ об увольнении был подписан еще месяц назад — 14 января текущего года. О причинах отстранения Смешко от должности не сообщается.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, что стало историческом рекордом.