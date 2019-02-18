Криминальные хроники: Российские «воры в законе» готовятся бежать на Украину

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на рассмотрение проект изменений в Уголовный кодекс, согласно которым «занятие высшего положения в преступной иерархии» будет наказываться сроком до 15 лет лишения свободы. Издание Украина ру. проанализировало эти изменения и их возможные последствия

15 лет тюрьмы за принадлежность к «воровскому миру»

Такая законодательная инициатива обосновывается тяжелыми и общественно опасными правонарушениями, которые совершает организованная преступность, а также ее негативным влиянием на экономику страны. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ (преступных организаций), как правило, уходят от уголовной ответственности».

В случае принятия документа парламентариями статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) будет дополнена формулировкой «занятие высшего положения в преступной иерархии». По сути, за статус «вора в законе» предусматривается мера наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.

Кроме того, в случае совершения преступлений криминальным авторитетом ему будет грозить тюремный срок от 15 до 20 лет либо и вовсе пожизненное лишение свободы. Для таких лиц полностью исключена возможность получения наказания «условно». Усилена ответственность за создание преступных сообществ для совершения тяжких преступлений или руководство ими, разработку планов для таких преступлений, раздел сфер влияния или преступных доходов между такими группами — лишение свободы от 12 до 20 лет. Отдельно вынесен факт участия в собраниях преступного сообщества — минимальный срок лишения свободы здесь увеличивается с 5 до 7 лет.

Законопроект, безусловно, существенно облегчит работу силовиков, которым зачастую непросто привлечь к ответственности «воров в законе», поскольку не хватает доказательств причастности их к конкретным преступлениям. Ведь они непосредственно не делают «грязную работу». Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ , в 2017 г. из криминальных авторитетов не посажен никто, а за первое полугодие 2018-го — лишь 1 человек.

«За основу были взяты действия Саакашвили. Он сажал на 10 лет только за то, что ты вор в законе. Из Грузии сразу убежали все воры. Наконец решили и у нас так сделать: если ты признаешь себя вором в законе, лидером ОПГ, то будь добр, «оттарабань» 15 лет. Сейчас сажают за то, что призывают к терроризму, ставят «лайки», а за то, что ты вор в законе, у тебя хоромы на миллионы долларов, ты на свободе и еще хвастаешься этим. Давно пора было. Думаю, что до принятия закона они убегут все в страну, где такого закона нет», — прокомментировал ситуацию радио «Комсомольская правда» глава московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Кто такие воры в законе и как с ними справились в Грузии

Воры в законе — это специфическое для СССР (в дальнейшем для России и стран постсоветского пространства) преступное объединение, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике, образовавшееся в 30-х годах XX века. Оно характеризуется исключительным уровнем закрытости и конспиративности, а также наличием жесткого кодекса криминальных традиций.

Воры в законе являются хранителями преступных обычаев. В число их функций входят: сплочение отдельных преступников и их групп, контроль над некоторыми сферами преступной деятельности, разрешение конфликтов в преступной среде, организация и контроль использования общих преступных касс («общаков»), внешние контакты с преступными организациями зарубежных стран.

Получить статус «вора в законе» можно по рекомендации нескольких действующих авторитетов — коронует вора так называемая «сходка».

Изначально, согласно воровским «понятиям», категорически запрещалось какое-либо сотрудничество с государственными органами, служба в армии, наличие прописки, содействие следствию в раскрытии преступлений. Вор не должен был иметь семью и владеть огромным имуществом.

Наибольшую популярность «блатной» образ жизни имел в советские времена в Грузии. Воровские традиции пускали корни среди молодежи благодаря обширным родственным связям, которые соединяли криминальных авторитетов и партийную бюрократию. После развала СССР «воры в законе» получили в стране еще больше влияния, поскольку расширилась коррупция и они продвигали своих людей в государственный аппарат.

Впоследствии традиции претерпели существенные изменения. В конце 80-х — начале 90-х часть воров открыто обзавелись семьями, стали преуспевающими бизнесменами, политиками, влиятельными людьми, живущими в роскоши.

К началу 2000-х часть воров погибли в результате «разборок», их перебили «коллеги по профессии» и коммерсанты. Другую часть посадили, застрелили или вытеснили сотрудники МВД и других правоохранительных структур — в это время как в России, так и в Украине происходил процесс восстановления монополии государства на насилие.

В Грузии комфортная среда для криминальных авторитетов перестала существовать после прихода к власти Михаила Саакашвили . По его инициативе в 2005 году был принят уникальный в мировой юридической практике закон «Об организованной преступности».

Пребывание в статусе вора в законе и членство в воровском сообществе стали уголовно наказуемыми. В частности, «ворам в законе» полагался тюремный срок от 5 до 10 лет, а за членство в воровском сообществе — от 3 до 8 лет. В связи с этим произошла их массовая эмиграция в Россию, на Украину и страны Европы. Согласно данным МВД страны, за рубежом проживают более 300 грузинских воров.

В 2018 году в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах появились такие понятия, как «участие в воровской сходке» и «поддержка деятельности воровского сообщества». Сроки наказания были увеличены: для воров от 9 до 15 лет лишения свободы, членам воровских сообществ — от 7 до 10 лет.

Почему российские воры будут бежать на Украину

В связи с тем что в России вскоре будут приняты аналогичные законы (а в том, что депутаты Госдумы их поддержат, сомнений практически нет), вскоре можно ожидать массовый отток криминальных авторитетов из страны. И одним из приоритетных направлений их эмиграции станет соседняя Украина, где подобная нормативно-правовая база отсутствует.

После Майдана там наблюдается рост преступности на 20-25% в связи с ухудшением социально-экономической обстановки, а также после реформы МВД, из которого в результате изгнали сотни профессионалов уголовного розыска, расформировав целые профильные департаменты. Еще в 2017 г. экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, выступая в эфире одного из всеукраинских телеканалов, отмечал, что криминал поднимает голову.

«Приезжают бандиты в законе из России, из Грузии, собственные возвращаются, и формируется уголовное сообщество. Сегодня Украину практически распределили мафиозные структуры, которые фактически грабят, убивают, проводят спецоперации, рейдерство, крышуют одни структуры, но проводят операции относительно других, убивают бизнесменов. То есть, 90-е годы в некоторой мере возвращаются», — утверждал Маломуж.

Конечно, периодически в новостях мелькают сводки о задержании и выдворении из страны тех или иных представителей криминального мира, однако в целом ситуация неутешительная.

Параллельно с этим существует тенденция частичного сращивания криминала с властью. Ряд представителей криминалитета примерили на себя имидж «патриотов», борцов против «русского мира». Ярким примером является история с «крестным отцом» украинской «независимой» церкви Александром Петровским. Петровский, известный в Днепропетровске человек с криминальным прошлым по прозвищу Алик-Нарик, был замечен в Стамбуле, где сфотографировался на фоне томоса об автокефалии, а позже находился рядом с президентом Порошенко и главой ПЦУ Епифанием на молебне.

Он — уроженец Грузии, по имени Александр Нареклишвили. Переехал на Украину в конце 70-х гг. с родителями. В 90-х гг. Нареклишвили сменил свою фамилию на Петровский и сколотил целую организованную преступную группу. Его обвиняли в разворовывании имущества и недвижимости в особо крупных размерах, избиениях, похищениях, вымогательствах, причастности ко многим заказным убийствам, но уголовные дела не доводились до своего логического завершения.

К слову, нынешний генпрокурор Юрий Луценко , будучи министром МВД в 2005 году, гордился, что Петровский покинул страну из-за его действий, поскольку группировка тогда была разгромлена милицией.

Когда поднялся скандал в СМИ и соцсетях, защитники Порошенко утверждали, что на фото — не Нарик, а некий волонтер Сергей Мисюра. Однако в конце января этого года на принадлежащем Порошенко «5 канале» вышла программа, где рассказывалось про томос. В ней Петровский назван «меценатом, участником поместного Собора от мирян».

«Днепровский бизнесмен, известный тем, что организовал защиту Днепра [Днепропетровска] от «русского мира» в 2014-м. Снабжал добровольческие батальоны. Помог в разворачивании службы капелланов. А еще его называют руководителем церковной дипломатии, часто невидимой для остальной страны», — характеризовал криминального авторитета журналист.

Ввиду вышеизложенных фактов, а также распространенности русского языка Украина сможет стать комфортной средой для российских воров в законе, которым придется покидать РФ из-за угрозы получить солидные тюремные сроки.