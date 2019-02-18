Миротворец ли Зеленский? Что на самом деле говорит и думает кандидат в президенты

Оглушительный взлет популярности Владимира Зеленского связан не в последнюю очередь с тем, что он вроде бы обещает закончить войну в Донбассе и прекратить гонения на русский язык. В том, что на самом деле заявляет кандидат в президенты Зеленский, разбиралось издание Украина.ру

Первое — война.

«Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенные ущербы. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — говорится в предвыборной программе Зеленского, обнародованной 25 января.

Не очень понятно, где же здесь завершение боевых действий? Сейчас Киев тоже «ставит вопросы» перед Западом в минском формате, а пушки и минометы продолжают стрелять, стабильно унося каждый месяц десятки жизней в прифронтовой зоне.

Увидеть в этом миротворчество можно только при большом желании, точно так же как и в предвыборном обещании Порошенко в 2014 году «закончить войну за несколько часов». Многие поняли это как прекращение военных действий и переговоры, а оказалось, бывший член Партии регионов имел в виду разгромить сепаратистов за несколько часов.

Можно бы вспомнить и благотворительные концерты, которые в августе 2014 года Зеленский давал в АТО для украинских военных, кланяясь со сцены им в пояс со словами:

«Мужики, низкий вам поклон за то, что защищаете нас тут от всяких мразей».

И перечисленный тогда же «Кварталом-95» миллион гривен для закупки средств личной защиты и лекарств для военных в АТО (Зеленский тогда призвал помочь финансово воякам и прочих звезд украинской эстрады). Все это крайне сложно назвать миротворчеством и желанием объединить страну.

Среди прочего Зеленский как президент намерен вернуть и Крым. Как — тоже не объясняется. Зрителям предлагается лишь благостная картинка «прекрасной Украины будущего» после победы.

«И о главном. Сегодня ровно год, как на Донбассе наступил мир. Ни одного выстрела, ни одного взрыва, ни одного раненого, ни одного убитого. Над последним населенным пунктом реет украинский флаг… Украина получила право на проведение летних Олимпийских игр. По решению Международного олимпийского комитета следующую Олимпиаду примет Симферополь».

Это из трейлера третьего сезона сериала «Слуга народа», опубликованном на официальном канале «Квартала-95» на YouTube 18 октября 2018 года под названием «И на Донбассе тоже в будущем году…»

Несложно понять, что попытка возвращение Крыма явно обернется боевыми действиями, затратами из бюджета и человеческими жертвами, на фоне которых нынешние перестрелки на линии фронта или в Керченском проливе покажутся детскими шалостями.

Но об этом предлагается не думать и вообще «голосовать сердцем». «Такой парень!..»

Второй насущный вопрос — русский язык на Украине. Тут Зеленский тоже наделал много заявлений, которые при желании можно трактовать как миротворческие.

«Мы живем в Украине, и для меня вопрос языка всегда был вопросом времени. Я считаю, что не надо никого ломать, как когда-то выжгли украинский язык с этой территории. Мы не должны выжигать тех, кто говорит на других языках. Мы не имеем права, это просто неправильно», — многословно говорил шоумен 26 декабря 2018 года в интервью Дмитрию Гордону, после которого и стартовала его реальная президентская компания.

И далее:

«У нас в Конституции все написано, мы уже все про язык знаем. В 10-й статье сказано: державна мова — українська. Все знают украинский, на востоке не знают — выучат. Там на суржике говорят, но не будем же мы узаконивать суржик: нехорошо это. Ну и все, есть украинский язык — державна мова. А говорите, как хотите, я так считаю».

А чем это отличается от того, что есть? «Языковые патрули» и сейчас не узаконены, у себя дома можете говорить на каком хотите языке, но весь официальный документооборот, обучение в школах и вузах, вывески, вещание радио и телевидения — на украинском.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания недавно представил данные о том, на каком языке ведется вещание даже региональными радиостанциями. Почти везде более 90% (в ряде регионов — и 100%) контента — на украинском, даже в Донецкой области — 79,69%, самый минимум — в Херсонской с 78,98%. Так-то, конечно, и сейчас тоже «говорите как хотите», но только друг с другом.

Тотальную украинизацию Зеленский тоже планирует, но это для него «вопрос времени». То есть, больно будет не сегодня, «вешать будем потом», как говаривал Борис Филатов.

Обратимся вновь к трейлерам третьего сезона «Слуги народа», так как Зеленский умело раскручивается за счет своей роли в этом сериале — многие и воспринимают его как бедного телепрезидента Голобородько (в реальности Зеленский миллионер и ездит на работу отнюдь не на велосипеде, а на иномарке и под охраной), опять же сериал и трейлеры к нему по факту заменяют предвыборную рекламу шоумена.

«Языковой вопрос, вечный двигатель народной грызни», — говорится в трейлере, вышедшем на официальном канале «Квартала-95» 25 сентября 2018 года.

Вывод?

Вывод предлагается парадоксальный — что борцы за русский язык ничем не лучше борцов с ним и вообще спонсируются из одного центра. Телезлодей говорит одному политику:

«Ты внесешь закон о запрете русского языка», другому, сидящему рядом: «Ты предложишь сделать русский язык вторым государственным».

У нас не Швейцария, поясняется далее, не может быть нескольких государственных языков.

Чего ожидать при таком президенте? Да ничего нового.

Кампания Зеленского целиком строится не на рациональных, а на эмоциональных доводах — причем даже скорее на антитезах. Все привычные политики старые и скучные — а он молодой и веселый. Они бубнят про рост ВВП и проценты цен на газ — а я обещаю вам «прекрасную Украину будущего» с минимум налогов, чиновников и максимум улыбок. Они увязли в войне и гонениях — а я улыбнусь и скажу, что при мне такого не будет. И это, собственно, все…