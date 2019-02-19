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Порошенко заявил о полном отказе США от диалога с Россией 

News.ru + ещё 20 1 час назад
Руководство США отменило все встречи с представителями Российской Федерации на конференции по безопасности в Мюнхене из-за инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе, который произошел в прошлом году. Об этом журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко.
«В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который заявил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами», — приводит слова Порошенко «Интерфакс-Украина».
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Украинский лидер добавил, что США и дальше намерены воздерживаться от контактов с официальными лицами РФ, таким образом «показывая свою солидарность с украинским народом».
Украинские моряки были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года. С того момента американские дипломаты контактов с коллегами из России не прекращали, по крайней мере до последнего времени. К примеру, 12 февраля состоялся телефонный разговор главы российского МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Беседа была инициирована американской стороной.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны о взятии курса на вступлении украинского государства в ЕС и НАТО, писал ранее News.ru.
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Комментарии13
Украина , В мире , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Майк Пенс , СЕРГЕЙ ЛАВРОВ , МИД , ЕС , НАТО , Интерфакс , США
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