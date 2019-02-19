Порошенко заявил о полном отказе США от диалога с Россией

«В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который заявил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами», — приводит слова Порошенко «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер добавил, что США и дальше намерены воздерживаться от контактов с официальными лицами РФ, таким образом «показывая свою солидарность с украинским народом».

Украинские моряки были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года. С того момента американские дипломаты контактов с коллегами из России не прекращали, по крайней мере до последнего времени. К примеру, 12 февраля состоялся телефонный разговор главы российского МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Беседа была инициирована американской стороной.