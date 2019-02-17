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В аэропорту Мюнхена застали одинокого Кличко, смотрящего в даль 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: strana.ua
Виталий Кличко посетил конференцию в Мюнхене в составе украинской делегации, которую возглавил Петр Порошенко.
Мэр Киева Виталий Кличко покинул мюнхенскую конференцию в одиночестве. Украинского градоначальника застали в аэропорту, у панорамного окна, смотрящим в даль, сообщает strana.ua.
Заметившие Кличко пассажиры кинулись к нему с просьбой сделать совместный фотоснимок.
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Бывший спортсмен никому не отказал, а после взял в руки свой чемодан и удалился в одиночестве по телетрапу в бизнес-класс.
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Украина , В мире , Виталий Кличко , Петр Порошенко , Мюнхен
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