В аэропорту Мюнхена застали одинокого Кличко, смотрящего в даль

Мэр Киева Виталий Кличко покинул мюнхенскую конференцию в одиночестве. Украинского градоначальника застали в аэропорту, у панорамного окна, смотрящим в даль, сообщает strana.ua.

Заметившие Кличко пассажиры кинулись к нему с просьбой сделать совместный фотоснимок.

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Бывший спортсмен никому не отказал, а после взял в руки свой чемодан и удалился в одиночестве по телетрапу в бизнес-класс.