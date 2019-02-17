Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал Владимира Зеленского

В частности, его раздражение вызвало предложение шоумена вместе с украинцами написать предвыборную программу. Кличко отметил креативный подход, однако выразил недовольство подобным шагом.

«Это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров советы, как взлетать. Я не хотел бы оказаться в таком самолете», — сказал Кличко.

Однако, несмотря на опасения Кличко, данные соцопросов показывают, что жители страны все с большим энтузиазмом относятся к идее избрания Зеленского президентом страны.

Специалисты центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» рассказали о том, что последние опросы среди населения показали рост популярности Зеленского с 21,9% до 23%.

Рейтинг одного из его главных конкурентов — лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — снизился с 19,2% до 15,7%. Действующего президента Украины, Петра Порошенко , поддержали около 16% опрошенных.

Кличко выступил с критикой в адрес Зеленского на фоне скандала, вызванного обвинениями со стороны гражданских активистов в адрес Зеленского в подкупе потенциальных избирателей. Артиста заподозрили в том, что своими бесплатными концертами в Ужгороде он пытался вызвать расположение к себе среди местного населения.

Концерт актеров студии «Квартал 95», который был организован Зеленским 9 февраля в областном центре Закарпатья, был анонсирован заранее. Билеты на него продавались по цене от 350 грн (850 руб) до 1950 грн (4750 руб).

За несколько часов до начала официальной части мероприятия кандидат в президенты начал запускать в зал зрителей исключительно по бесплатным приглашениям и провел для них отдельный концерт.

Те, кто пришли после этого с купленным заранее билетом, выразили свое возмущение бесплатным выступлением. Позднее выяснилось, что по приглашениям шоу смотрели ветераны боевых действий в Донбассе вместе с членами своих семей, а также люди с инвалидностью.

Зеленский отметил, что раньше никто не знал о благотворительных акциях, которые проводили участники студии «Квартал 95», так как их «не спрашивали, а пиаром команда не занималась». Он также отметил, что часто организовывает мероприятия подобного рода и выразил удивление в связи с желанием общества найти в этом подвох. Тем не менее некоторые активисты нашли действия Зеленского незаконными.

«Кандидату запрещено предоставлять избирателю на льготных условиях товары или услуги и при этом упоминать его имя. Проведение бесплатного концерта с участием кандидата в президенты может восприниматься именно как предоставление избирателю услуг, а это уже содержит признаки подкупа избирателей», — заявил координатор наблюдения за выборами гражданской сети «Опора» в Закарпатской области Ярослав Гурин.

По словам одной из гражданских активисток, которая смогла заранее узнать о готовящемся бесплатном концерте, на нем не проводилось никакой агитации. Однако по согласно наблюдателям из Одесской области и Белгорода-Днестровского, по окончании основной части выступления зрителям в зале были розданы агитационные листовки в поддержку Зеленского.

При этом, за день до широкого обсуждения этой ситуации свои обвинения в адрес кандидата в президенты высказал действующий глава государства Петр Порошенко. Его недовольство вызвало то, что Зеленский, в случае победы на выборах, может начать «флиртовать» и «хихикать» с президентом России Владимиром Путиным