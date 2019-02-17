Ющенко назвал украинцев «растрепанной» нацией

Украина является страной, в которой у граждан нет единой позиции по вопросам истории и имеются разные взгляды на происходящее, такое мнение в интервью журналу "Країна" высказал бывший глава государства Виктор Ющенко

"Страна долго не имела государственности. У нас растрепанная, разносортная нация. Одна в Москву хочет, вторая — в Брюссель. Третья — на украинском языке (разговаривает — ред.), четвертая — на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая — кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере. Нация сложная", — признал Ющенко.

Подобная ситуация, по мнению экс-президента, сложилась потому, что Украина последние три столетия не имела государственности, а не по причине того, что нация "бестолковая".

"Дайте нам покой. Дайте нам одно поколение — и вы увидите другую нацию, объединенную", — заявил Ющенко, призвав включить "украинский вопрос" в мировую и европейскую повестку дня.

Ранее экс-президент Украины заявлял о том, что происходящие в стране события являются для нее "большим испытанием", а также отмечал, что в этой связи украинцы "стали более консолидированы", чем пять-десять лет назад, и "стало больше единства".