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В Кривом Роге неизвестные подожгли храм УПЦ 

РИА Новости Крым + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные подожгли храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви в городе Кривой Рог. Кроме того, вандалы оставили на стенах нацистские надписи, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.
"В день праздника Сретения Господня, 15 февраля 2019 года, около 19.30 (20.30 по московскому времени) группа неизвестных совершила акт вандализма над храмом Вознесения Господня в городе Кривой Рог, находящимся в жилом массиве Южного ГОКа", — говорится в сообщении.
По информации информационно-просветительского отдела, вандалы с помощью зажигательной смеси подожгли храм, что привело к серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня. Также на стенах здания сделаны надписи, которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений.
Как отмечает УПЦ, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления лиц, совершивших правонарушение, и их мотивов.
Храм Вознесения Господня построен в 1876 году.
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Украина , В мире , Происшествия
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