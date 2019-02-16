Карманные нацисты Петра Порошенко

В Киеве произошли события, которые наглядно продемонстрировали главный тренд избирательной кампании на выборах президента Украины . Этим трендом становится ставка на открытое уличное насилие против оппозиционных кандидатов, которое осуществляют подконтрольные Банковой ультраправые группировки — карманные нацисты по вызову, заботливо прикормленные для этой задачи усилиями чиновников и спецслужб.

Группа ультраправых «активистов», принадлежащих к одиозной группировке С-14, попыталась сорвать митинг Юлии Тимошенко , которая является одним из главных конкурентов действующего президента Украины. Однако, на этот раз в события вмешалась полиция, которая обычно не реагирует на погромные действия националистов. После короткой стычки она задержала нападавших провокаторов, у которых обнаружили пистолеты, газовые баллоны и целую коллекцию боевых ножей. Причем трое полицейских были вынуждены отправиться после этого в госпиталь с травмами различной степени тяжести.

Вскоре после этого сторонники С-14 окружили полицейское отделение в одном из центральных районов Киева, а затем попыталась взять РОВД штурмом. Ворвавшихся в здание нацистов остановил только вызванный на место событий спецназ, который положил нападавших лицом в асфальт. Ситуация наверняка показалась со стороны очевидной — ведь действия ультраправых подпадали под целый ряд статей уголовного кодекса, и в любой демократической стране за них пришлось бы отвечать по закону. Однако, все дело в том, что украинская демократия имеет после майдана особую специфику погромного толка, которая ставит националистов выше законодательства Украины. В чем уже вскоре пришлось убедиться на своей шкуре сотрудникам украинского МВД.

Представители власти практически мгновенно вступились за нападавших — а главное, их активно поддержали подконтрольные Порошенко СМИ, обвиняя полицию в жестоком обращении с «гражданскими активистами». Генеральный прокурор Юрий Луценко немедленно распорядился открыть дело против сотрудников МВД, и Государственное бюро расследований оперативно объявило подозрение одному из участвовавших в задержании спецназовцев, который выкрикнул в адрес одного из националистов крамольные слова «ложись, Бандера!».

Руководители Национальной полиции Украины униженно извинялись за происшедшее, и дружно постили в своих блогах картинки с надписью «я — бандеровец!». А совершивший идеологическое преступление полицейский на два месяца отправился под арест — причем, выпущенные на свободу националисты из С-14 тут же пообещали вознаграждение за личные данные этого человека, обещая «поздравить» членов его семьи.

Эта история наглядно продемонстрировала, насколько прочным является сегодня альянс между украинской властью и ультраправыми — своего рода идейно-политический симбиоз, который оформился еще по итогам майдана и многократно усилился за прошедшую после него пятилетку. Представители С-14 давно не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины , прозрачно рассказывая об этом в своих интервью, а лидер группировки Евгений Карась появился недавно на официальном мероприятии новообразованной Православной церкви Украины, где его сфотографировали вместе с Петром Порошенко и генпрокурором Луценко. А соратники украинского президента, в свою очередь, демонстративно поддерживают нацистов, совершенно не стесняясь оказывать им свое покровительство.

На Банковой не беспокоятся насчет репутации организации, которая открыто исповедует расистскую идеологию (само название группировки отсылает к «четырнадцати заповедям» гитлериста Дэвида Лейна ) и входит в международные списки террористических организаций — а ее членов обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против украинских граждан, включая убийство писателя Олеся Бузины и этнические погромы.

Власти готовы простить националистам все грехи — чтобы беззастенчиво использовать эти боевые отряды против своих конкурентов.

«Любое нападение на проукраинских общественных активистов мы будем рассматривать как нападение на украинское государство. Даже если эти активисты не всегда правы», — совершенно недвусмысленно сказал об этом все тот же генпрокурор Юрий Луценко, кум действующего украинского президента.

А теперь все увидели, что националистов поставили выше государственных структур, сделав их неприкасаемыми для украинской полиции.

В результате этого большинство радикальных националистических группировок тем или иным образом включены в политтехнологическую кампанию Петра Порошенко, терроризируя его основных соперников. Так, представители полка «Азов» напали в Бердянске на Александра Вилкула , облив его зеленкой и разогнав собравшихся на встречу с кандидатом людей.

А львовские ветераны АТО, связанные с криминальным спонсором ультраправой партии «Свобода», выкрикивали оскорбления и угрозы по адресу приехавшего на Галичину Владимира Зеленского — и тоже захватили с собой зеленку, чтобы «умыть» подавшегося в политику шоумена. Нападения на рядовых сторонников оппозиции стали обычным делом — причем, все это происходит с полного попустительства правоохранителей, которые равнодушно самоустраняются от вмешательства в инциденты с участием ультраправых. Чтобы не пострадать из-за этого — как это случилось с помянувшим Бандеру киевским полицейским.

«2018 год был отмечен резким всплеском насильственных нападений на ряд отдельных лиц и групп, часто под прикрытием патриотизма и защиты «традиционных ценностей». Те, кто подвергается насилию, происходят из разных слоев общества, включая журналистов, правозащитников, представителей ЛГБТ, этнических меньшинств, и тех, чьи политические взгляды нападающие считаются «пророссийскими». Практически во всех случаях правоохранительные органы реагировали медленно, и преступники не привлекались к ответственности. Украинские власти прямо не осуждают насилие, в то время как те, кто совершает его, продолжают пользоваться почти полной безнаказанностью. Это способствовало созданию ощущения, что некоторые лица могут быть выше закона, оказывает пугающее воздействие на представителей гражданского общества Украины и препятствует их участию в публичных мероприятиях. Люди боятся ультраправых групп», — рассказывает об этом опубликованный недавно отчет влиятельной международной организации Amnesty International, которую никак нельзя обвинить в «поддержке Кремля».

В попытках выиграть предстоящие выборы украинская власть готова сделать ставку не только на административный ресурс и зачистку информационного поля страны — она явно намерена использовать для этого силовой потенциал правых парамилитарес. На Банковой уже вытащили из рукава этот крапленый козырь, чтобы побить им — часто в буквальном смысле — политические карты других участвующих в избирательной кампании игроков. Проблема лишь в том, что это автоматически превращает Порошенко в соучастника всех погромов, нападений, избиений и похищений, которые устраивают украинские защитники белой расы. Отныне они находятся в одной лодке — которая явно дает течь и однажды может быстро пойти ко дну.