Украинские выборы: вакханалия с непризнанием

В последние недели стало модно требовать непризнания украинских выборов. Раньше этим грешили исключительно политические маргиналы: караул-патриоты, требующие срочно завоевать всё, вплоть до орбиты Марса, а также некоторые неадекватные эмигранты, желающие возглавить Украину , прибыв туда в обозе российских войск

Сейчас о непризнании выборов важно, делая вид, что что-то понимают в этом вопросе, рассуждают матёрые телеведущие и их не менее матёрые банды экспертов. Волна уже докатилась до обывательских кухонь и приподъездных скамеек. Старушкам-сплетницам больше не интересно обсуждать «аморальное поведение» жаждущих любви юных дев. Они теперь о тонкостях легитимации власти Украины ведут дискуссии.

Посыл генераторов идеи непризнания простой:

1. В 2014 году мы совершили ошибку. Надо было не признавать Порошенко, брать Киев, отправлять бандеровцев на уборку снега в Сибири — и было бы всем счастье.

2. Ошибку необходимо исправить сейчас — не признать выборы, и будет всем счастье.

Легко заметить, что здесь сразу два логических разрыва. Во-первых, кто эти «мы», которые «допустили ошибку», «думали одно, а вышло другое» и т.д?

Если имеется в виду российская власть, то она как раз ни в чём не кается и достаточно успешно раунд за раундом выигрывает у США геополитическое противостояние. Если же речь идёт об авторах теории непризнания, то их мнение и тогда никого, кроме домохозяек (любящих смотреть, как они «героически» гоняют по студии ими же нанятых клоунов), не интересовало и сейчас не интересует. Надо иметь очень богатое воображение, чтобы представить себе, как Путин, Патрушев, Лавров и Шойгу накануне заседания Совбеза по Украине штудируют рекомендации последнего тематического ток-шоу.

Во-вторых, если бы ребята, авторитетно рассуждающие о непризнании выборов, хоть на копейку разбирались бы в вопросе, они бы знали, что признание выборов и непризнание выборов ничем друг от друга не отличаются, кроме демонстрации своего отношения к властям соответствующего государства.

Помните, в 2016 году, накануне выборов в Госдуму , украинские «патриоты» и российская оппозиция пугали нас, что выборы и сам парламент не будут признаны, поскольку выборы будут проходить также на территории Крыма , воссоединение которого с Россией де-юре Запад не признал? Ну и что? Кто-то хоть дёрнулся на Западе по этому поводу?

Почему?

Потому что санкции, пакет за пакетом, они и так вводили, если бы могли организовать против России вооружённую агрессию, и так бы организовали. Непризнание законности выборов и легитимности Думы ничего им не давало.

Вопреки расхожему мнению телевизионных «специалистов», непризнание выборов иностранным государством не делегитимирует власть, на этих выборах избранную. Выборы — внутринациональная процедура. Они могут производиться сотней различных способов, а могут не производиться вообще (кое-где в мире всё ещё существует абсолютная монархия, а есть общества, живущие родоплеменным строем, который также не предполагает выборов). Непризнание выборов ничем не ограничивает ни суверенитет государства, ни правовой статус его власти. Более того, непризнание выборов не влечёт даже автоматического непризнания власти, на них избранной. Для этого требуется отдельная процедура.

Непризнание выборов на Украине Россией никак не отразится на международных позициях Киева. Украина останется членом ООН ОБСЕ и прочих международных организаций, в которых состоит. Её права в них никак не будут ограничены. Минские соглашения всё так же будут действовать. Их денонсация в принципе возможна, но это ещё одна отдельная процедура, никак не связанная с признанием/непризнанием выборов. Кроме того, денонсация Минских соглашений — компетенция их участников (ДНР, ЛНР и Украины). Россия, Германия и Франция могут только отказаться от статуса стран-гарантов (как все вместе, так и любая страна в отдельности). Кстати, напомню, что ни Украина, ни Россия, ни Франция, ни Германия (участники «нормандского формата») не признают ДНР/ЛНР, что не мешает вести с ними переговоры и подписывать соглашения с их участием.

Гуманитарный конвой из России прибыл в Донецк

Должен огорчить сторонников «освободительного похода». Непризнание результатов выборов не даёт не признавшему права на вторжение. Суверенитет государства и легитимность власти — разные вещи. Более того, определяющее значение имеет внутренняя легитимность, то есть готовность народа подчиняться избранным им (либо иным способом обосновавшим своё право на власть) политикам.

В то же время право на вторжение с гуманитарными целями возникает, если государство — объект вторжения охвачено гуманитарной катастрофой или в нём идёт гражданская война. На Украине есть и то, и другое. Так что, независимо от фактора признания выборов, Россия имеет право на проведение на территории Украины гуманитарной операции, в связи с неспособностью местной власти стабилизировать ситуацию. То, что Россия этим правом пока не пользуется, зависит исключительно от геополитической обстановки, а также степени нестабильности украинского государства. При достижении определённого уровня нестабильности или в случае разрастания гражданской войны и резкого увеличения количества жертв гуманитарная операция становится неизбежной, но пока этот уровень не достигнут, а гражданский конфликт подморожен.

Таким образом, Россия и так имеет право на любые действия в отношении Украины. Но по состоянию на сегодня прямое российское вмешательство влечёт за собой слишком большие политические и экономические издержки, вплоть до опасности проиграть геополитическую партию. Только действительно массовые репрессии по языковому, этническому и/или религиозному признаку, с тысячами погибших, могут изменить ситуацию так, что издержки от невмешательства превысят издержки от вмешательства. Но опыт Руанды, где французские войска появились, чтобы остановить массовый геноцид, вряд ли кого-то вдохновляет.

Непризнание выборов соответствующими цивилизованным нормам может быть лишь одним шагом в комплексе ходов, составляющих операцию по приведению Украины в адекватное политическое состояние. Но само по себе оно не создаёт право на проведение такой операции и не является её необходимой предпосылкой. Хоть Порошенко, хоть любого другого президента Украины можно признать, а на следующий день свергнуть, а можно не признать и спокойно с ним годами вести переговоры.

Сейчас любят кивать на действия США, не признавших выборы Мадуро и инициировавших против него переворот. Однако Мадуро держится, а США уже несут политические издержки (в том числе в виде раскола ЕС по венесуэльскому вопросу). А вот Сальвадора Альенде США признавали легитимным президентом и легитимность его выборов под сомнение не ставили. Сильно это Альенде помогло? Кстати, выборы 2010 года, на которых президентом был избран Янукович, США вообще признали чуть ли не наиболее соответствующими демократическим стандартам за всю историю Украины. И где сейчас Янукович?

В общем, дискуссия о непризнании украинских выборов — обычный хайп, создающий рейтинги. Но надо знать меру, поскольку параллельно происходит дезориентация собственного общества.