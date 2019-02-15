Пенсионер послал Порошенко в ответ на признание в любви

Пенсионер из Харькова послал Петра Порошенко в ответ на признание президента Украины в любви к харьковчанам.

Петр Порошенко выступил перед жителями Харькова на площади у городской филармонии, пишет «Украина.ру». В ответ на прощальные слова Порошенко: «Я вас вcех люблю» — один из присутствующих выкрикнул: «Да пошел ты!»

Сотрудники полиции быстро скрутили мужчину и стали уводить его в сторону, но тот продолжал выкрикивать ругательства и призывы вернуть пенсионерам их пенсии.

Как сообщает издание, очевидцы внимали происходящее на видео, что помешало правоохранителям задержать дебошира.