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Пенсионер послал Порошенко в ответ на признание в любви 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: EPA
Пенсионер из Харькова послал Петра Порошенко в ответ на признание президента Украины в любви к харьковчанам.
Петр Порошенко выступил перед жителями Харькова на площади у городской филармонии, пишет «Украина.ру». В ответ на прощальные слова Порошенко: «Я вас вcех люблю» — один из присутствующих выкрикнул: «Да пошел ты!»
Сотрудники полиции быстро скрутили мужчину и стали уводить его в сторону, но тот продолжал выкрикивать ругательства и призывы вернуть пенсионерам их пенсии.
Побег Порошенко от журналистов попал на видео
Как сообщает издание, очевидцы внимали происходящее на видео, что помешало правоохранителям задержать дебошира.
Украина , В мире , Харьков
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