Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Украины продали арестованный самолет российской авиакомпании 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Boeing 737, принадлежавший авиакомпании «Трансаэро» и арестованный в аэропорту Киева за долги после ее банкротства, продан с третьей попытки, сообщило украинское госпредприятие Open Market — СЕТАМ.
В торгах участвовал только один покупатель, чье имя не раскрывается. Он заплатил за самолет около 661,5 тыс. долларов. Еще девять покупателей, которые подавали заявки, не были допущены к торгам, так как не заплатили гарантийный взнос в 33,1 тыс. долларов, передает ТАСС.
Самолет уже пытались продать в январе и июне, но тогда гарантийные взносы не были внесены ни одним из потенциальных покупателей. Первоначальная стоимость самолета составляла 1,33 млн долларов, с каждым новым аукционом ее снижали.
Напомним, Boeing 737 был арестован за долг в 625 тыс. долларов за обслуживание и стоянку в аэропорту Киева.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зачем Порошенко притворяется Путиным Украинцы ответили на вопрос о войне с Россией Климкин по-хамски высказался о российских наблюдателях
Украина , В мире , Boeing , Трансаэро , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение