Власти Украины продали арестованный самолет российской авиакомпании

Boeing 737, принадлежавший авиакомпании «Трансаэро» и арестованный в аэропорту Киева за долги после ее банкротства, продан с третьей попытки, сообщило украинское госпредприятие Open Market — СЕТАМ.

В торгах участвовал только один покупатель, чье имя не раскрывается. Он заплатил за самолет около 661,5 тыс. долларов. Еще девять покупателей, которые подавали заявки, не были допущены к торгам, так как не заплатили гарантийный взнос в 33,1 тыс. долларов, передает ТАСС

Самолет уже пытались продать в январе и июне, но тогда гарантийные взносы не были внесены ни одним из потенциальных покупателей. Первоначальная стоимость самолета составляла 1,33 млн долларов, с каждым новым аукционом ее снижали.

Напомним, Boeing 737 был арестован за долг в 625 тыс. долларов за обслуживание и стоянку в аэропорту Киева.