Корреспондент: Украина не может просить выдачи капитана «Норда» — признает Крым российским

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что Киев не может обращаться к России с вопросом о выдаче капитана арестованного судна «Норд» Владимира Горбенко, который находится в Крыму . Как пишет «Корреспондент», Енин отметил, что такие действия Москва будет трактовать «фактически как признание аннексии полуострова».

Украина не может обращаться к России с вопросом о выдаче капитана арестованного судна «Норд» Владимира Горбенко, который находится на территории Крыма, потому что такие действия Москва будет трактовать «фактически как признание аннексии полуострова». Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Мы не можем обращаться к Российской Федерации с запросами о выдаче с территории Автономной Республики Крым, поскольку, таким образом, это будет трактоваться ими как свидетельство признания Крыма российским, — отметил он.

По его словам, украинская сторона уже неоднократно сталкивалась с подобной проблемой.

«Она остаётся открытой, хотя небольшие военные хитрости мы наработали всё же», — добавил Енин, не раскрывая подробностей.