Савченко предстанет перед судом присяжных 

Дело внефракционного депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов и покушения на президента Петра Порошенко, будет рассматриваться судом присяжных. Об этом заявил прокурор в ходе подготовительного заседания в суде Чернигова.
Вместе с Савченко перед судом предстанет глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которому предъявлены аналогичные обвинения.
В ходе заседания судья Светлана Меженникова заявила о самоотводе сославшись на отсутствие доступа к гостайне. Обвинение выступило против этого, отметив, что Савченко и Рубан намерены ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных.
Адвокаты обвиняемых самоотвод судьи поддержали, хотя при этом указали на отсутствии в деле материалов с ограниченным доступом, сообщаю «Украинские новости».
Ранее News.ru сообщил о том, что Савченко так и не смогла зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты Украины. ЦИК отказал ей в этом из-за несоблюдения требований избирательного законодательства при подаче документов. В частности, комиссия указала на отсутствие документа о внесении денежного залога партией «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».