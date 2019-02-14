Савченко предстанет перед судом присяжных

Вместе с Савченко перед судом предстанет глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которому предъявлены аналогичные обвинения.

В ходе заседания судья Светлана Меженникова заявила о самоотводе сославшись на отсутствие доступа к гостайне. Обвинение выступило против этого, отметив, что Савченко и Рубан намерены ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных.

Адвокаты обвиняемых самоотвод судьи поддержали, хотя при этом указали на отсутствии в деле материалов с ограниченным доступом, сообщаю «Украинские новости».