Порошенко помог. Атака на «Слугу народа» обернулась пиаром Зеленского

На Украине вспыхнул очередной предвыборный скандал. Журналист Александр Дубинский опубликовал доказательства того, что якобы независимый Комитет избирателей Украины (КИУ) работает на Администрацию президента

Журналист опубликовал подробности громкой истории, когда Комитет избирателей потребовал признать предвыборной агитацией сериал «Слуга народа 3», с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в главной роли.

12 февраля в КИУ заявили, что сериал — предвыборная агитация.

«Фильм «Слуга народа 3» имеет политическую тематику, положительно изображает деятельность художественного персонажа Владимира Зеленского, а его название идентично названию политической партии, выдвиженцем от которой является Зеленский на выборах президента», — сообщается в заявлении, обнародованном на сайте КИУ.

В КИУ предложили телеканалам, в первую очередь «1+1» Игоря Коломойского, отказаться от показа, если его трансляцию не оплатят как политическую рекламу из избирательного фонда Зеленского. По мнению членов КИУ, это будет нарушением закона.

«Порошенко доволен»

Вечером того же дня работающий на телеканале «1+1» журналист Александр Дубинский опубликовал на своей странице в Facebook видео. В нём собраны скриншоты (снимки экрана) и аудиофайлы разговоров между народным депутатом от Блока Порошенко Александром Черненко и неназванным представителем Администрации президента.

На записях и в переписке собеседники обсуждают, как заблокировать трансляцию «Слуги народа 3». Сначала предлагалось «продавить» нужное решение через Национальный совет по телевидению и радиовещанию, но возникли трудности: Нацсовет не может оценивать продукт, который ещё не вышел на экраны. Сериал планируют запустить только в марте.

Тогда стороны решают обеспечить решение Центризбиркома — благодаря влиянию на заместителя главы ЦИК Евгения Радченко . Но и тут не всё просто: Центризибркому для реакции нужен повод. Для этого, как следует из переговоров, решают запустить заявление Комитета избирателей Украины. Представитель администрации Порошенко даёт депутату указание организовать нужную публикацию, и примерно через 40 минут она действительно появляется на сайте КИУ. Попутно якобы представитель АП торопит депутата Черненко, а тот перед публикацией утверждает с ним текст заявления.

Как следует из видео Дубинского, результатом в администрации президента и лично Порошенко остались довольны.

Дубинский сообщил, что обратился за комментариями к окружению президента Порошенко, но никто не ответил. Кроме этого, журналист утверждает, что Александр Черненко прежде работал на телеканале, принадлежащем Порошенко.

А несколькими днями ранее, напомним, Дубинский обвинил команду президента в организации акции «ветеранов АТО» против Владимира Зеленского.

КИУ отрицает обвинения

Позднее Черненко попытался оправдаться в прямом эфире «Радио Свобода» . Депутат заявил, что переписки — ненастоящие, а аудиофайлы, хотя и вырваны из контекста, подлинные.

По словам Черненко, стоит провести юридический анализ трансляции «Слуги народа 3», чтобы понять, является ли он агитацией и наложить вето на трансляцию, если анализ подтвердит это. Или транслировать, но при условии, что показ оплатят из избирательного фонда.

Отрицает обвинения в адрес КИУ и его нынешний руководитель Алексей Кошель. Он заверяет, что с Черненко не договаривался и заявление КИУ сделала самостоятельно (хотя текст на странице организации полностью совпадает с текстом, показанным в переписке).

В свою очередь в администрации президента назвали информацию Дубинского фейком (фальшивкой).

«Спасибо за бесплатный пиар сериала»

В команде Зеленского говорят, что удивились претензиям к сериалу, поскольку его еще не показывали в эфире. Более того, съёмки до сих пор продолжаются.

«Мы проснулись все утром, прочитали в интернете, что фильм "Слуга народа 3" имеет агитационные признаки. Созвонились друг с другом, спросили: где то кино? Поскольку фильма еще нет. Поняли, что все, что происходит — это полный абсурд. Это агония действующей власти», — сказал председатель партии «Слуга народа» Иван Боканов.

А сам Зеленский поблагодарил администрацию Порошенко и политиков за бесплатный пиар сериала.

«Во-первых, я благодарен, я поражен немного, но я благодарен. Такого маркетинга студия «Квартал 95», а именно фильм «Слуга народа 3», никогда бы не получил. Я не видел этого ни в одном обществе, ни в одной стране мира я не видел, чтобы правительство страны рекламировало сериал», — сказал кандидат в президенты.

Сериал планируют показать на телеканале «1+1» аккурат перед президентскими выборами — в марте 2019 года. Владимир Зеленский играет простого учителя истории, который внезапно становится президентом Украины. Постепенно герой осваивается в новой роли и начинает менять страну.

В интернете периодически появляются «тизеры» нового сезона сериала: небольшие ролики с фрагментами, где герой Зеленского жестко критикует «старых» политиков и жестко их наказывает.