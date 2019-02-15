Пётр Порошенко и испанская жаба

Есть старая испанская сказка про «жабу-торопыгу». Она семь лет забиралась по высокой лестнице в дом, отдыхая на каждой преодолённой ступеньке. С последней же сорвалась и запричитала: «Куда я каждый раз тороплюсь»?

Потомки вестготов вперемешку с маврами потешаются над глупостью земноводного, которое приняло за спешку свою экстраординарную медлительность. Между тем зверёк не так глуп, как кажется. Вполне возможно, что перед последней ступенькой жаба отдохнула недостаточно. В результате насмарку пошёл семилетний труд. Так что заявление испанской жабы вовсе не столь прямолинейно, как представляется на первый взгляд. К тому же, то, что она задумалась над причинами своего поражения и пытается на доступном ей уровне их проанализировать (очевидно, чтобы не повторить ошибку) характеризует испанскую жабу как интеллектуала, пусть и уродливого и скользкого.

В отличие от упомянутого сказочного пиренейского зверька, украинские политики и «интеллектуалы», пытающиеся разрабатывать стратегический курс государства, ни разу не озаботились мыслью, почему каждый раз, когда они хотят как лучше, получается как всегда.

Я понимаю, что личные интересы у них всегда превалируют над государственными и что родину они готовы продать, купить и вновь продать, но уже дороже. Однако даже недалече ушедшие от питекантропов (как по внешнему виду, так и по уровню интеллекта) рэкетиры 90-х быстро сообразили, что выгоднее всю жизнь доить процветающую точку, чем за один-два раза досуха выдоить крышуемый бизнес и дальше сосать лапу. Кто не понял — быстро оказался на кладбище. То есть украинским политикам должно быть понятно, что «воровать с прибылей» (как учит Игорь Валерьевич Коломойский ) выгоднее и безопаснее, чем с убытков. А в процветающей стране и ситуация стабильнее, и прибыли выше, значит, и доход устойчивее.

И ведь нельзя сказать, чтобы украинские политики совсем уж не беспокоились о процветании страны, а значит и бизнеса, который они на этой стране делают. Подавляющее большинство из них, далеко не одни лишь «евроинтеграторы», искренне верили, что вступление в ЕС принесёт стране процветание, что НАТО защитит её от любых угроз и что для того, чтобы достичь этих двух заветных целей, надо лишь исправно выполнять указания США , данные как напрямую (через посольство), так и через аффилированные структуры (например, МВФ ).

Их до сих пор ни разу не смутил тот факт, что чем ревностнее и ретивее рекомендации Вашингтона выполняются, тем беднее и несостоятельнее становится Украина . Держава, двадцать пять лет назад претендовавшая на звание «второй Франции », участвовавшая в формате G7+1 (кроме Украины, во всём мире такой формат на регулярной основе использовался Западом только для переговоров с Россией ), превратилась в жалкое подобие Гаити и уже даже не катится дальше по наклонной, а просто отвесно пикирует, радуясь, что «дно пока не достигнуто».

Вот, например, США долго и настойчиво советовали «диверсифицировать», а на деле разорвать стратегические торгово-экономические связи с Россией. Украина двинулась в этом направлении в средине 90-х. И чем дальше заходила она по пути «диверсификации», тем сильнее разрушалась экономика. Наконец, подписанием соглашения об ассоциации с ЕС и разрывом последних связей с Россией (под предлогом войны, которую видит и ведёт только Украина), в экономику был сделан контрольный выстрел. Реанимировать её уже не удастся.

Аналогичным образом действовал Киев на газовом фронте. Почти ежегодные, начиная с 2005 года, «газовые войны» (целью которых были объявлены диверсификация поставок газа и перевод взаимоотношений с Москвой в этой сфере на «европейскую основу») привели к 5-6-кратному (а на пике даже на порядок) подорожанию газа для Киева, что сделало украинскую промышленность неконкурентоспособной. Конечно, поначалу несколько человек на росте газовой цены смогли украсть в разы больше, чем предполагали изначально.

Но олигархат в целом на этом деле понёс огромные потери, поскольку сократили производство, а затем и вовсе прекратили работу, поначалу отдельные предприятия, а дальше и целые отрасли промышленности, конкурентоспособность которых определялась относительно низкой ценой на газ. В конечном итоге с гибелью промышленности сократилось и потребление газа, так что убытки понесли и те, кто сидел на проценте с торговли «голубым золотом».

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что США, стравливая Украину с Россией, вовсе не думают о процветании украинского государства, народа и олигархата, а стремятся за чужой счёт решить свои проблемы. Киев в их расчётах играет роль расходного материала. Главная его задача заключается в блокировании экономических связей России и ЕС, в которых немаловажную (а недавно и вовсе критическую) роль играют поставки газа. Поскольку до недавних пор через Украину шло 80% газового транзита из России в ЕС, то она была ключевым звеном в реализации американских планов удержания Старого континента под своим экономическим и политическим контролем. Что при этом будет с самой Украиной — американцам было абсолютно всё равно.

Поэтому, например, в 2014 году, после возвращения Крыма в Россию, США ещё пару месяцев усиленно сигнализировали Москве, что будут совсем не против, если Россия захватит всю Украину. В Вашингтоне резонно полагали, что в таком случае Евросоюзу не останется ничего иного, кроме как разорвать все связи с Москвой.

Последние пять лет после путча США равнодушно наблюдают, как пришедший к власти проамериканский режим теряет внутреннюю стабильность из-за банального отсутствия средств на содержание государства. При этом содержание Украины на уровне «так, чтобы не становилось хуже» стоит примерно 10 миллиардов долларов внешнего финансирования в год. За тридцать миллиардов в год можно создать у населения ощущение полного благополучия и абсолютного счастья. Это немало, но это примерно 1/25 бюджета Пентагона (не считая косвенных военных расходов). Для сравнения, на спасение финансовой системы Греции (чтобы не допустить её выхода из зоны евро) Запад за два года нашёл более 300 миллиардов евро (около 500 миллиардов долларов).

С учётом стратегической важности Украины в американском геополитическом планировании, если бы её целостность (даже не процветание) была признана граничным условием решения проблемы, деньги нашлись бы без проблем. Если они не находятся, значит, США удовлетворяет любой вариант: уцелеет — значит, уцелеет, а развалится — и так сойдёт. Но всё «сама, сама, сама».

Тем не менее Киев продолжает с энтузиазмом подхватывать любую американскую инициативу. Сейчас Украина активно борется с «Северным потоком — 2». Причём её уверенность в благодетельности американских рекомендаций и их обязательности к исполнению доходит до того, что официальные лица Киева (включая министра иностранных дел) публично удивляются и негодуют, как это Германия позволяет себе продолжать строительство «Северного потока — 2», если США уже несколько раз повторили, что проект неправильный и должен быть закрыт? О каких таких «национальных интересах» лепечут немцы? Из Вашингтона их национальные интересы видны лучше.

Давайте представим себе, что голубая мечта украинских политиков сбылась и строительство «Северного потока — 2» остановили. Не будем выяснять, кто сколько уже вложенных денег от этого потеряет, а также кто, кому и сколько останется должен. Политика штука суровая. В ней часто теряют вложенное и редко отдают долги. Великобритания в бытность владычицей морей часто сознательно шла на крупные финансовые потери на протяжении десятилетий, лишь бы задушить опасного врага.

Но оценим ситуацию с точки зрения интересов Украины. Казалось бы, всё в порядке — обходной газопровод не достроен, альтернативы украинскому транзиту нет. Киев будет и дальше зарабатывать 2-3 (а в перспективе, может быть, и больше) миллиарда в год на транзите и заодно терроризировать Россию постоянными судебными процессами и требованиями пересмотра заключённых контрактов в свою пользу. Вот оно счастье!

Всё, однако, не так благостно. Как мы помним, США сражаются против «Северного потока — 2» не ради Украины и не из любви к искусству, а для того, чтобы оставить своих экономических конкурентов в ЕС без дешёвого газа (с перспективой гибели основных экспортных отраслей европейской промышленности), а также чтобы лишить своих геополитических конкурентов в России и Китае европейского рынка сбыта и источника технологий. То есть одним ударом Вашингтон добивается критического ослабления сразу трёх своих экономических и геополитических конкурентов, создавая условия своего возвращения на позицию мирового гегемона. Дёшево и сердито.

Данная стратегия вовсе не предполагает, что российский газ будет идти через Украину. Она предполагает, что газ вообще не будет попадать в Европу. Разве что американский сжиженный, и то в недостаточных количествах и по сверхвысокой цене. Следовательно, украинский транзит необходимо остановить вслед за «Северным потоком — 2». Есть три варианта решения данной проблемы.

Вариант первый — надеяться, что Россия обидится, надуется и, как советуют отдельные «гиперпатриоты», сама перестанет поставлять в Европу газ через Украину. Этот вариант был бы для США самым дешёвым и эффективным, но, что он не выгорит, в Вашингтоне поняли ещё в 90-х.

Второй вариант — спровоцировать полномасштабное вторжение России на Украину. Бегущие националисты успеют уничтожить если не всю газотранспортную инфраструктуру, то как минимум её важнейшую часть. Опять же, можно будет небезуспешно давить на Европу, требуя прекратить всякие отношения с «агрессором». Этот вариант также позволяет решить американскую проблему в основном за счёт геополитических противников и союзников Вашингтона. Но, как показала практика 2014 года и последующих лет, он тоже нереалистичен. Россия избегает «чести» решать украинскую проблему в одиночестве, настойчиво вовлекая в процесс ведущие страны ЕС. Так что провокации Киева даже служат делу постепенного политического сближения Москвы и Берлина (а также некоторых других европейских столиц).

Третий вариант предполагает развал украинского государства на враждующие улусы, руководителям которых американцы подскажут, что уничтожение газотранспортной инфраструктуры избавит их от многих опасностей и создаст проблемы соседу. Средний украинский политик легко поймёт, что если газ, идущий через его территорию в соседней враждебной области (контролируемой конкурирующим олигархом или альтернативной бандой), используют для отопления домов и для поддержания работы промышленности, то газопровод надо взорвать. Ну а для тех, кто не поймёт или решит поиграть в собственную игру, есть снайперы ЦРУ

Таким образом, если «Северный поток — 2» будет остановлен, Россия и ЕС действительно понесут весьма серьёзные финансово-экономические и геополитические потери. Но окончательная реализация американских интересов не предполагает, что после этого украинское государство будет существовать. Наоборот, чем больше будет жертв и разрушений, чем дольше и глубже хаос на территории Украины, тем американцам лучше. Если же эта территория превратится в непригодную для жизни пустыню в Вашингтоне и вовсе наступит праздник. Так что, вместо того чтобы поддакивать американцам и мечтать о крахе проекта обходящих потоков, Украине следовало бы как зеницу ока беречь и продвигать «Северный поток — 2» и даже настаивать на том, чтобы построили «Северные потоки — 3 и 4».

Нищая, никому не нужная, всеми забытая и оставленная двумя третями населения Украина в таком случае сможет выжить в виде аграрного монокультурного бантустана. Крах проекта потоков несёт Украине и её населению смерть и разрушения. И никаких иных перспектив. У американцев в данном случае «ничего личного, просто бизнес».

Так что не надо торопиться запрыгивать на последнюю ступеньку. Испанская жаба не даст соврать.