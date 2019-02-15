Тимошенко обвинили в незаконном обогащении

Тимошенко проверят на незаконное обогащение

Кто именно написал заявление на Тимошенко, не раскрывается. В заявлении утверждалось, что она нарушила часть 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение при особо ответственном положении) и статью 366-1 УК Украины (декларирование заведомо недостоверных сведений госслужащим).

По данным 112.ua, ранее заявление на Тимошенко подал Центр противодействия коррупции (ЦПК). В организации заявили, что в конце 2018-го уже отправляли аналогичные заявления в САП и НАБУ.

Антикоррупционные органы должны в течение 24 часов после поступления информации начать расследование, однако этого не сделали.

В ЦПК сообщили, что в их заявлении идет речь о 390 тысячах долларов (около 26 миллионов рублей). По данным центра, эти деньги получили американские пиарщики, представлявшие интересы Тимошенко, от офшорной компании. В декларациях политика таких средств нет.

Сейчас Тимошенко имеет статус кандидата в президенты Украины. Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года.