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Тимошенко проверят на незаконное обогащение 

Рамблер + ещё 6 45 минут назад
Генпрокурору Украины Юрию Луценко поступило заявление, в котором лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко обвинили в незаконном обогащении. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.
Кто именно написал заявление на Тимошенко, не раскрывается. В заявлении утверждалось, что она нарушила часть 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение при особо ответственном положении) и статью 366-1 УК Украины (декларирование заведомо недостоверных сведений госслужащим).
По данным 112.ua, ранее заявление на Тимошенко подал Центр противодействия коррупции (ЦПК). В организации заявили, что в конце 2018-го уже отправляли аналогичные заявления в САП и НАБУ.
Антикоррупционные органы должны в течение 24 часов после поступления информации начать расследование, однако этого не сделали.
В ЦПК сообщили, что в их заявлении идет речь о 390 тысячах долларов (около 26 миллионов рублей). По данным центра, эти деньги получили американские пиарщики, представлявшие интересы Тимошенко, от офшорной компании. В декларациях политика таких средств нет.
Сейчас Тимошенко имеет статус кандидата в президенты Украины. Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года.
Комментарии25
Украина , Видео , В мире , Юрий Луценко , Юлия Тимошенко
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