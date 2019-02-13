Вооруженные украинцы попытались прорваться в ЕС

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали двух человек, которые пытались прорваться на машине в Польшу из Львовской области, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел на КПП «Краковец». На рассвете двое украинцев подъехали на микроавтобусе Mercedes к пункту пропуска, однако пограничники отказались пропускать их, поскольку автомобиль не имел международного страхового сертификата.

Пассажиры Mercedes начали возмущаться действиями пограничников и потребовали разъяснить им порядок пересечения госграницы, а затем набросились на сотрудника погранслужбы. После этого они заблокировались в своей машине.

На место прибыли дежурные силы КПП и наряд полиции, их требования выйти из машины пассажиры микроавтобуса игнорировали. В итоге правоохранителям пришлось применить силу и выбить стекло водительской двери.

По информации РЕН ТВ, у нарушителей оказалось при себе оружие. Мужчины задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.