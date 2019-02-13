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Большинство украинцев признали наличие войны с РФ 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
72% украинцев считают, что между Украиной и Россией идет война, 15% опрошенных не согласны с этим утверждением. На подконтрольной Киеву части Донбасса с утверждением о войне согласились 39%, 40% ответили отрицательно. Каждый же пятый как в целом по стране, так и в регионе не смог ответить на вопрос о наличии такой войны. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины, а также регионального исследования, проведенного на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Данные приводит «Интерфакс».
70% жителей Украины согласны, то ради мира надо идти на компромиссы с Россией, однако лишь 16% опрошенных согласны на любые компромиссы.
Силовой вариант решения конфликта поддержали 17% респондентов по стране и 10% в Донбассе, при этом в регионе гораздо больше сторонников любых компромиссов ради мира — 46%.
Половина жителей и страны, и отдельно Донбасса высказались за то, чтобы неконтролируемые территории вернулись в состав Украины на довоенных условиях. Еще около 20% опрошенных на Украине и 28% в Донбассе высказались за возвращение этих территорий при условии большей обособленности от центра.
Независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР или присоединение их к России не пользуется поддержкой ни в Донбассе, ни в целом по стране. Так, в Донбассе только 1,7% хотели видеть ЛНР и ДНР независимыми государствами и еще 1,6% — в составе РФ.
Комментарии402
Украина , В мире , Интерфакс
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