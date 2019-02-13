Молодые вместо «динозавров». На Украине начался период вымирания старых партий

Парламентские выборы в 2019 году могут стать последними для украинских партий старого типа, если они не захотят меняться

На Украине назрело обсуждение перспективы малых, не представленных в парламенте политических сил. Местные выборы и выборы в объединенных территориальных общинах (ОТО), то есть в селах, выигрывают не только известные политсилы.

Например, интересы граждан на местах представляют Аграрная партия, «Патриот», Народная партия и даже «Национальный корпус», которых нет в Верховной Раде

Рост влияния городов и ОТО в рамках децентрализации через несколько лет вырастет, и местное гражданское общество, власть не будут так сильно зависеть от Киева. В то же время многие украинцы разочаровываются в «старых» украинских партиях.

Украина — неразвитая демократия

Малые партии на Украине часто пытаются подражать большим политическим силам, считает политэксперт, соучредитель корпорации общественно-политического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.

«Они ищут медийный ресурс и ярких лидеров. А с контентом там намного сложнее. Маленькие партии, которые мы наблюдаем много лет — например, «Сила людей» или «Демократический альянс», — абсолютно не способны привнести какие-либо инновационные идеи», — утверждает Матвиенко.

В то же время, по его словам, лидеры малых политсил ищут возможности для незаконного обогащения. Так, как это случилось с «Самопомощью», которая из-за криминальных скандалов распустила две свои фракции — в Киеве и Днепре.

В общей сложности на Украине действуют 420 партий. Матвиенко уверен: это говорит о том, что партии не находят себя в больших политсилах, желают получить квазилидерские позиции и, в конце концов, вырождаются в маргинес.

По мнению эксперта, в ближайшие пять лет эта разветвленная партийно-политическая структура будет стагнировать. Ведь в стране с устойчивой общей и политической культурой и развитой демократией маленькая партия (или круг новаторов, обладающий организационным ресурсом) непременно должна вырасти в большую.

Украина же — это не развитая демократия, поэтому здесь такая идеальная модель развития партий невозможна.

Они скоро проснутся

Иное мнение у Игоря Душина, управляющего партнера медиаплатформы «Интервизор». Он утверждает, что будущее как раз за малыми партиями, потому что нынешние огромные политические проекты отнюдь не являются политическими партиями в обычном смысле.

Эксперта в связи с этим больше волнуют выборы в местные советы 2020 года, чем выборы-2019. Несомненно, важно, какие группы пройдут в парламент осенью и какие «правила игры» они сформируют. Но вскоре «проснутся» и местные региональные силы, которые уже освоились в рамках децентрализации.

«В 2016-2017 годах мы собирали форумы непарламентских партий, представленных в местной власти. Те партии, от которых есть хотя бы один местный депутат, мы посчитали живыми. Таких партий оказалось 80, а 65% депутатов местных советов — представители непарламентских сил», — подчеркнул аналитик.

Следовательно, можно говорить о том, что на местах партии используют как инструмент для реальной политической самореализации.

«Партии-монстры»

Согласен с Душиным директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик . По его словам, украинская «партия войны», «Народный фронт» — яркий пример того, что сегодняшние крупные политсилы страны не являются партиями и не выполняют политических заданий.

«Это парламентско-политическая сила…. У него нет ни офисов, ни структур, нет работы, гражданских приемных. Так что как массовой партии ее не существует. Ее даже нельзя назвать кадровой партией, так как кадры заседают только в Раде и правительстве», — разъяснил Кулик.

Это значит, что НФ в спайке с БПП является партией картельного типа, которая фактически выдавливает все остальные парламентские политсилы из процесса утверждения управленческих решений в стране.

В то же время эксперт видит окно возможностей для появления и роста новых инновационных политсил с новыми формами самоорганизации, а также организации внутрипартийной жизни. В которые могут превратиться малые/кадровые партии. Сохранившиеся же «партии-монстры» имеют все признаки структуры КПСС

«В «Народном Рухе» была дискуссия между сторонниками гражданско-политического движения и сторонниками превращения в партию. Тогда говорилось: «Мы изменим только название, но снова создадим КПСС. Во внутренней организации, в продвижении социальных лифтов, утверждении решений, привлечении и соучастии». Так оно и случилось», — рассказал Кулик.

Делают чужую работу

К выборам на Украине открывается рынок политических партий. Например, если до избирательной кампании остается год, влиятельный и/или богатый кандидат или бизнесмен может купить структуру, нанять кадровиков, построить структуру горизонтально (к селу и агитаторам).

После окончания выборов структуры и финансирование сворачивают до следующих выборов.

«Такие правила игры приводят к тому, что значительная часть граждан чувствует отчуждение от политикума как такового и ориентируется не на политические (классические — ред.) партии, но на политические проекты. Отсюда и феномен Зеленского. Это протест против всех без исключения политических сил в Украине», — предполагает Виталий Кулик.

По его словам, этот протест направлен против закрытости политсил, против отсутствия в них социальных лифтов и идеологической работы.

Людям не нравится, что партии не выполняют своих задач и функций (в частности — политического просветительства и образования), не генерируют идей. Все это вынуждены делать активные граждане.

Не могут найти деньги

Но у непарламентских «малых» партий есть слабое место — их создатели. У них нет опыта, понимания политических процессов. А еще у них зачастую нет спонсоров.

«Люди не имеют профильного образования и не понимают, почему работа в Интернете не заменит обход квартир. Допустим, деньги вкладываются в билборды, а они не работают и у них нет электоральной поддержки и структуры. Лидер партии заявляет региональным руководителям, что они неэффективны. А те отвечают, что руководство не дало им четких задач и «кидает» их», — разъяснила политический консультант, президент Института демократии и развития «PolitA» Катерина Одарченко.

От таких же проблем, говорит эксперт, страдают и партии с историей: например, «Народный Рух» или ВО «Свобода». Они совершают те же организационные ошибки.

Наше общее дело

Сегодня в мире бушует кризис политических институций и представительской демократии, говорит Кулик. Но несмотря на это, появляются новые политические проекты, которые используют свежие подходы к партийному строительству посредством демократии участия (общее дело), горизонтальные сети (возвращение политики в жизни людей).

Такие проекты становятся все популярнее. По утверждению эксперта, им удается преодолеть проблему отсутствия финансирования и организационных противоречий. Так, ресурсы находятся не у одного выгодополучателя, каналы получения средств диверсифицируются.

Этот вопрос важен и потому, что через пару лет на Украине вырастет не только количество, но и политический вес объединенных территориальных общин (ОТО). И уже сейчас на местах формируются интересы. Община давит на власть и органы местного самоуправления, выбивая из них процедуры гражданских слушаний, инициатив, разные онлайн-сервисы по обсуждению программ развития территорий и тому подобные условия.

Проходной 2020-й

Когда община чувствует, что есть некая граница, которую они не могут перешагнуть из-за отсутствия политического института, она объединяется в политический проект.

«И тогда нужно смотреть на местные политпроекты, где максимально представлены гражданские инициативы, которые не зависят от олигархических групп на местах/местных князьков. Думаю, они будут ориентироваться на системах партии коалиции, где нет единого лидера. И такие проекты будут проходить в советы в 2020 году», — предвещает Кулик.

Таким образом, если после электорального цикла украинские «партии-динозавры» в стиле КПСС не начнут меняться, они будут отмирать.