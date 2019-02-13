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Абзалов рассказал, кто из кандидатов в президенты Украины опаснее для России 

Украина.ру 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Для Москвы наиболее рискованным кандидатом в президенты Украины будет человек, строящий свою кампанию на радикализации конфликта. Об этом рассказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт пояснил, что данный кандидат будет заинтересован в различных провокациях в Донбассе и Азовском море. А политик, который говорит, что из-за нерадивости власти на газопроводе постоянно возникают проблемы, для РФ, напротив, более выгоден.
«Вообще пророссийских кандидатов не было и никогда не будет на Украине. Проблема заключается в другом — в рисках, в определении того, какой из кандидатов будет рискованнее для Москвы», — подчеркнул Абзалов.
Политолог добавил, что Россию вполне устроит, если на грядущих парламентских выборах силы от Юго-Востока наберут 15% голосов, что позволит им блокировать радикальные инициативы вроде размещения ракетных комплексов.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва отнесется с уважением к выбору украинского народа и будет работать с любым политиком, который одержит победу.
В тоже время ряд экспертов и политиков считают, что Россия не должна признавать итоги президентских выборов на Украине вне зависимости от того, кто из кандидатов одержит победу.
Но поскольку такое развитие событий может привести к обнулению Минских соглашений и «нормандского формата», а также усилению давления со стороны Запада, то ни в обществе, ни в руководстве страны нет единого мнения в этом вопросе.
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Комментарии14
Украина , В мире , Дмитрий Абзалов , Владимир Путин , Москва
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