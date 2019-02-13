Чем ответят спецслужбы Украины на исчезновение капитана «Норда» Горбенко

Вероятность того, что капитан рыболовецкого судна «Норд» вернулся в Крым именно так, как он это живописует российским журналистам, конечно, не нулевая, но все же есть основания полагать, что Владимир Горбенко хранит наложенный на него обет молчания, просто не имея возможности раскрыть детали своего чудесного возвращения домой

По его словам, на пункте пропуска «Чаплинка» он предъявил свой российский паспорт и спокойно перешел на территорию России . Капитан предположил, что сработал эффект неожиданности: дескать, никто не ожидал такой наглости.

Это очень сомнительная версия. Собственно, Государственная пограничная служба Украины уже официально объявила, что Горбенко не пересекал ни границы страны, ни административной границы с Крымом. Это означает, что никакой информации о переходе нет. Все сведения о попытках перехода тщательно фиксируется и моментально переправляется в центральную базу для проверки. Только когда в областных офисах погранслужбы и таможни дадут добро, сверив личные данные и убедившись, что данный гражданин не проходит по уголовным делам, не занесен в запретные списки, сотрудники пункта перехода могут выпустить человека с территории Украины.

Имя Горбенко, который является фигурантом уголовного дела, автоматически должно было быть занесено в соответствующий реестр. За 5 лет войны работу служб, отвечающих за переход границы, отполировали до блеска. Тем более на столь чувствительном участке, как выход на Крым. Знаю обо всем этом, поскольку из Донецка люди постоянно катаются на Украину за пенсиями, товарами или навестить родственников, и они подробно описывают порядок прохождения пунктов пропуска и проверок на них. Все это отлажено до мелочей.

Поэтому никакого эффекта неожиданности быть просто не могло. Горбенко не просто завернули бы, но и, как находящегося под подпиской о невыезде, моментально задержали. Если он действительно прошел через Чаплинку, то это могло произойти только по негласной договоренности между Москвой и Киевом. Возможно, был осуществлен некий размен. Мы узнаем об этом, если на Украину в ближайшее время вернется кто-то из украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Например, члены команды задержанных в Керченском проливе украинских судов. В случае действия соглашения сотрудники СБУ должны были переправить его через границу, минуя пограничный контроль. Только так можно объяснить, почему у погранслужбы нет никаких сведений о пересечении. Как видим, все очень сложно и громоздко в этой модели.

Но есть и другая гипотеза, представляющаяся несколько более правдоподобной. Горбенко вывезли сотрудники российских спецслужб, используя нелегальный и секретный коридор для переправки людей с Украины в Россию. Тогда становится ясно, почему капитан «Норда» рассказывает небылицы. Надо полагать, не он первый и не он последний, кто нуждается в вызволении из украинского плена. Раскрыть детали операции по освобождению — это значит погубить маршрут, в который вложено немало сил и средств, а возможно, и навести СБУ на тайных агентов и сотрудников спецслужб, действующих на территории Украины.

Поэтому в высшей степени нелепая история, рассказываемая Владимиром Горбенко, — это просто для того, чтобы хоть что-то дать журналистам. А поверят они его словам или нет — дело десятое.

Если держаться версии спецоперации, то возникает вопрос: следует ли ожидать неких ответных действий, которые украинские спецслужбы предпримут для того, чтобы компенсировать нанесенный ей политический и репутационный ущерб? Есть основания думать, что если мое предположение верно, то в СБУ сейчас трещат срываемые погоны и летят в тартарары выстраивавшиеся годами карьеры. Чтобы доказать, что оно на что-то способно, ведомство должно продемонстрировать успех аналогичной вылазки на территорию России.

Однако богатый опыт обезвреживаний украинских диверсантов хотя бы в том же Крыму как-то не дает оснований верить в дееспособность украинских агентов, которые, конечно же, имеются в России. Акты террора, подобные тем, которые унесли жизни известных командиров ополчения в ДНР, — это, кажется, пока все, что может занести в свой актив служба контрразведки СБУ. Но перенести террор на территорию России — и сложно, и чревато.

ФСБ , которая в течение многих лет успешно противодействовала чеченскому терроризму, а сейчас регулярно вскрывает ячейки исламских радикалов, связанных с ИГ , способна отслеживать террористическую активность независимо от национальности террористов. Более того, думаю, что украинское направление превентивно считается угрожаемым и его держат под плотным контролем. Ну и понятно, что ответ на любой акт террора будет немедленным и предельно жестким, хотя широкая публика о нем, скорее всего, не узнает. За каждую потерянную жизнь организаторам и исполнителям придется заплатить самую высокую цену. Поэтому в Киеве сто раз подумают, прежде чем пускаться в опасную авантюру. Там сидят люди, хотя и не слишком разумные, но без всякой склонности к суициду.

Так что теоретически возможность какого-то ответа имеется, если Горбенко действительно был освобожден, но практически Украина находится в таком положении, что единственное ей доступной развлечение — это обличать «оккупанта и агрессора» и тратить своих людей в бессмысленных провокациях, подобных попытке прорыва через Керченский пролив.