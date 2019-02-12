Как могут измениться отношения Москвы и Киева после выборов на Украине

Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на выборах «вернуть Крым и Донбасс в состав Украины » и получить от России «компенсацию за причинённый ущерб». Подобные заявления кандидат пост главы государства делает не первый раз. Впрочем, они не помогают Тимошенко возглавить предвыборную гонку — сейчас её лидером стал комик Владимир Зеленский . Между тем эксперты убеждены, что ни один из претендентов на президентское кресло не сможет кардинально изменить ситуацию в стране. Аналитики полагают, что отношения между Москвой и Киевом не улучшатся, какими бы ни были результаты голосования.

В случае своей победы на выборах президента Украины Юлия Тимошенко намерена отсудить у России «компенсацию» за убытки, которые понесла украинская сторона в результате конфронтации с Москвой. Об этом сообщается на сайте партии «Батькивщина», возглавляемой экс-премьером и нынешним кандидатом на пост главы государства. Также Тимошенко обещает своим избирателям, что в случае победы «вернёт» Крым и Донбасс в состав Украины.

«Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупанта к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна», — говорится в сообщении.

Кроме того, Тимошенко считает, что Украине следовало пытаться вступить в Североатлантический альянс ещё в начале 1990-х годов, одновременно с подписанием Будапештского меморандума, так как только под крылом НАТО, по её мнению, страна может рассчитывать на безопасность.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Россией, Украиной, США Великобританией . При подписании документа стороны гарантировали, что будут придерживаться норм международного права в отношении молодого постсоветского государства. Взамен украинская сторона согласилась отказаться от статуса ядерного государства и вывезти в Россию все ядерные боеприпасы, оставшиеся на её территории после распада СССР.

«Нет практических оснований»

Стоит отметить, что Юлия Тимошенко заявляла о планах потребовать от Москвы некую «компенсацию» и ранее. Ещё до официального старта предвыборной кампании, в октябре прошлого года политик заявила, что «Россия заплатит сполна за агрессию», «нарушение прав человека» и «украденное частное и государственное имущество». Об этом Тимошенко заявила, выступая на национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности».

Теперь, если лидер «Батькивщины» займёт президентское кресло, она намерена провести «инвентаризацию» ущерба, который понесла Украина якобы из-за действий Москвы. По предварительным подсчётам Тимошенко, сумма ущерба составляет порядка €100 млрд С целью «возмещения ущерба» кандидат в президенты предложила всем «пострадавшим украинским гражданам» подать иски против России в Европейский суд по правам человека

Что касается будущего Донбасса, то у кандидата в президенты свои планы в отношении этого региона.

«Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может. Нам нужна другая стратегия, нам нужна новая Конституция Украины, которая даст все возможные полномочия и свободу всем общинам на Украине, но которая оставит Украину унитарным государством», — убеждена Тимошенко.

Что же касается восстановления региона, разрушенного украинской армией в результате АТО (антитеррористическая операция (АТО) в 2018 году была переименована украинскими властями в операцию Объединённых сил (ООС). — RT), то к этому мероприятию Тимошенко намерена вновь привлечь иностранных партнёров.

«Будет создан международный фонд возобновления и развития Донбасса», — заявила она в конце октября 2018 года во время национального форума «Новая стратегия мира и безопасности».

При этом мысль о федерализации Украины и наделению непризнанных республик автономным статусом в составе страны кандидатом в президенты даже не рассматривается, хотя именно федерализация является условием добровольного возвращения в состав Украины ДНР и ЛНР, заложенным в Минских соглашениях, и именно этот документ был подписан украинской стороной, но до сих пор так и не выполнен.

По мнению экспертов, именно федерализация, которую блокируют националистические круги Украины, могла бы стать выходом для страны, оказавшейся после Евромайдана в условиях военно-политического и экономического кризиса. Например, такой точки зрения придерживается депутат Госдумы РФ Константин Затулин . Однако, по его словам, большинство украинских политиков сегодня не готовы к компромиссу и диалогу. «Они хотят реванша, они хотят уничтожить, изгнать, подавить и так далее», — цитирует Затулина издание «Украина.ру».

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что громкие заявления Тимошенко — не более, чем предвыборный популизм, который и так зашкаливает в ходе всей предвыборной кампании на Украине.

«Кандидаты совершенно не представляют, каким может быть алгоритм по возвращению Крыма или Донбасса в состав Украины, у таких анонсов просто нет практических оснований», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

«Мы все не на том сосредоточены»

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. До последнего времени именно Юлия Тимошенко возглавляла рейтинги, опережая действующего главу государства Петра Порошенко . Однако и Тимошенко, и Порошенко смог быстро потеснить комик Владимир Зеленский. О том, что он выдвигает свою кандидатуру на пост президента, украинский комик объявил в новогоднюю ночь, и уже к концу января его рейтинг достиг 19% — такую статистику представила социологическая компания «Рейтинг» на основе опросов, проведённых с 16 по 24 января. Юлия Тимошенко сместилась на второе место, набрав 18,2% голосов респондентов, Пётр Порошенко оказался на третьем с 15,1% голосов.

Всего документы для регистрации в качестве кандидатов на пост президента Украины подал 91 человек, из них ЦИК официально зарегистрировал 44 кандидата.

По мнению экспертов, политическая конкуренция на Украине обострилась до предела, политические кланы ведут ожесточённую борьбу за власть. При этом население разочаровано курсом развития государства после Евромайдана. Как показало социологическое исследование, проведённое недавно Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, компанией «Инфо Сапиенс» и социологической группой «Рейтинг», 73% жителей страны уверены в том, что Украина движется в неверном направлении. Только 15% респондентов одобрительно высказались о текущей политике Киева, ещё 12% воздержались от оценок.

По словам экспертов, выступая с громкими заявлениями, Юлия Тимошенко не представила внятной альтернативы Минским соглашениям, но заявила о неготовности договариваться с Москвой и самопровозглашёнными республиками. Между тем её ближайший конкурент по президентской гонке Владимир Зеленский проявляет несколько большую склонность к переговорам. Ещё в декабре артист дал интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона », в котором рассказал, что считает переговоры единственным способом прекратить конфликт в Донбассе, подчеркнув, что военный вариант полностью исключён.

«Придётся говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чёртом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек», — заявил комик.

Говоря о путях достижения консенсуса, Зеленский намерен предложить утвердить итоговый вариант достигнутых договорённостей на референдуме.

В частности, комментируя решение Петра Порошенко о введении военного положения в конце года в ряде украинских регионов, Зеленский призвал политиков не пиариться на военной тематике, предложив «заняться профильной работой», а именно — договориться о возвращении домой украинских моряков. Напомним, группа украинских силовиков была задержана российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в Керченском проливе при попытке прорваться в территориальные воды России.

«Мне кажется, мы все не на том сосредоточены. Мне кажется, все обязаны сосредоточиться именно на возврате пацанов домой», — заявил Зеленский.

По мнению экспертов, именно по той причине, что воинственная и националистическая риторика Петра Порошенко находит отклик только у небольшой прослойки населения, более умеренный кандидат Зеленский пользуется сегодня большей популярностью, чем действующий глава государства.

«Надеяться на историческую дружбу не стоит»

Стоит отметить, что одним из лидеров предвыборной гонки является и Юрий Бойко — бывший глава «Оппозиционного блока».

Уступая Зеленскому, Тимошенко и Порошенко, Бойко всё же держится в пятёрке лидеров кампании. И это при том, что политик обещает в случае победы закрепить внеблоковый статус Украины, похоронив идею о вступлении в НАТО.

Кроме того, Бойко намерен помирить Украину с Россией, восстановив партнёрство двух стран. Конфликт на Донбассе политик планирует разрешить, следуя международным обязательствам по установлению мира. Для этого, в числе прочего, украинская сторона должна пойти на переговоры, считает Бойко. Кроме того, политик предлагает ввести уголовное наказание за экстремизм и попытки вмешательства в религиозные вопросы на государственном уровне.

Однако, по мнению политолога Леонида Крутакова , больших шансов на победу умеренного кандидата нет, потому что в украинском обществе искусственно раздувается истерия. По оценкам эксперта, воинственной пропаганде поддалась даже левобережная Украина, населённая русскоязычными жителями.

«В ближайшее время не возможен какой-то перелом. Нужно рассчитывать на долгую историческую перспективу. России нужно старательно работать в этом направлении, как в своё время это делали американцы. Возлагать какие-то надежды на историческую дружбу не стоит. Как только народы превращаются в политическую нацию, у них появляются разные интересы», — пояснил эксперт в интервью RT.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин , в свою очередь, не считает нужным делать большие различия между лидерами гонки — Зеленским и Тимошенко. По мнению эксперта, кто бы из них не стал президентом Украины, её отношения с Россией вряд ли улучшатся.

Как Порошенко, так и его основные соперники откровенно заявляют, что не будут выполнять минские соглашения, напомнил эксперт в разговоре с RT.