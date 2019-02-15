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На Украине объяснили «феномен Зеленского» 

РИА Новости + ещё 21 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube-канале.
По словам депутата, лидерство шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского в ряде соцопросов объясняется формой протеста граждан страны. Так парламентарий ответил на вопрос журналиста о "феномене Зеленского".
Мураев добавил, что за шоумена в основном готова голосовать молодежь, однако, по мнению политика, молодежь "не ходит на выборы", и шансы на победу будут, только если Зеленский сможет "мобилизовать свою молодую часть избирателей".
Также депутат указал на недостаток политического опыта его оппонента на выборах.
"Чтобы управлять государством, надо понимать, как оно устроено. Нужно понимать, как функционируют исполнительная, законодательная, представительская ветви власти, как формируются бюджеты, готовится отопительный сезон, что такое доходы, спецфонды, расходы бюджета. Нельзя прочитать книжечку и завтра идти", — заключил Мураев.
Он уточнил, что, несмотря на неопытность, Зеленский "будет однозначно лучше Порошенко".
Скачок Зеленского
Согласно обнародованным в прошлый понедельник данным исследования социологической группы "Рейтинг", шоумен Владимир Зеленский выбился в лидеры рейтинга кандидатов в президенты Украины — его готовы поддержать 21,9 процента тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании.
По данным опроса, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддерживают 19,2 процента опрошенных, действующего президента Петра Порошенко — 14,8 процента, лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко — 10,4 процента, экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 8,4 процента. Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко поддерживают — 6,5 процента, лидера партии "Наши" Евгения Мураева — 3,4 процента, мэра Львова Андрея Садового — 2,4 процента, Александра Шевченко от партии УКРОП — 2,2 процента. Рейтинг других кандидатов — менее двух процентов.
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Украина , В мире , Юрий Бойко , Олег Ляшко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , Верховная Рада
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