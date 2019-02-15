На Украине объяснили «феномен Зеленского»

"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады , кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube -канале.

По словам депутата, лидерство шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского в ряде соцопросов объясняется формой протеста граждан страны. Так парламентарий ответил на вопрос журналиста о "феномене Зеленского".

Мураев добавил, что за шоумена в основном готова голосовать молодежь, однако, по мнению политика, молодежь "не ходит на выборы", и шансы на победу будут, только если Зеленский сможет "мобилизовать свою молодую часть избирателей".

Также депутат указал на недостаток политического опыта его оппонента на выборах.

"Чтобы управлять государством, надо понимать, как оно устроено. Нужно понимать, как функционируют исполнительная, законодательная, представительская ветви власти, как формируются бюджеты, готовится отопительный сезон, что такое доходы, спецфонды, расходы бюджета. Нельзя прочитать книжечку и завтра идти", — заключил Мураев.

Он уточнил, что, несмотря на неопытность, Зеленский "будет однозначно лучше Порошенко ".

Скачок Зеленского

Согласно обнародованным в прошлый понедельник данным исследования социологической группы "Рейтинг", шоумен Владимир Зеленский выбился в лидеры рейтинга кандидатов в президенты Украины — его готовы поддержать 21,9 процента тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании.