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Невнятный Зеленский. Как объяснить его успех от Карпат до Донбасса 

Украина.ру 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Пока главная сенсация избирательной кампании на Украине — рывок Владимира Зеленского. Согласно прошлогоднему декабрьскому опросу группы «Рейтинг», он имел поддержку 9% избирателей и 13,4% от определившихся потенциальных участников выборов, что давало ему второе место. А уже в январе стал первым
Согласно январскому опросу той же соцслужбы, эти цифры составили соответственно 14,1% и 19%, что позволило Зеленскому, обойдя Тимошенко, выйти в лидеры. Анализ показывает, что успех был достигнут за счет всех регионов страны.

Как за Зеленского будет голосовать Галиция

Так в декабре в Тернопольской и Ивано-Франковской областях за Зеленского были готовы голосовать 8%, во Львовской, где проживает столько же избирателей, сколько в этих двух областях Галиции — 7% (здесь и далее все данные по областям даны от числа намеренных голосовать и определившихся). Следовательно, галицкий рейтинг руководителя "95-го квартала" составлял 7,75%. По данным январского опроса, он достиг 10,5%. А от общего числа опрошенных выросла почти в полтора раза — с 5,5% до 8,0%.
Успех Зеленского здесь безусловно связан со снижением рейтинга Святослава Вакарчука. Все исследования показывали, что большинство избирателей лидера «Океана Эльзы», в случае его отсутствия в бюллетене отошли бы Зеленскому. Согласно январскому исследованию «Рейтинга» это число достигло 43% (в масштабе страны), при этом электорат Вакарчука ужался везде, включая Галицию которая была его опорной территорией. В декабре за него здесь голосовало бы 7,5% от общего числа опрошенных. Сейчас их осталось 4%. То есть Зеленский прибавил меньше, чем Вакарчук потерял, но подобное явление имело место только в галицких областях.
Также, несмотря на заметный прирост поддержки артиста, Галиция является единственным макрорегионом, где он не входит в тройку лидеров, уступая не только Порошенко с Тимошенко, но и Гриценко. И отставание от третьего места у него даже побольше, чем его собственный отрыв от популярных там Андрея Садового и Александра Шевченко. Однако динамика поддержки галицийских избирателей у Зеленского лучше, чем у всех прочих кандидатов, кроме Порошенко. Правда, и антирейтинг у него здесь подрос, составив 14%. Но это все равно очень низкая цифра. А об электоральных резервах Зеленского лучшего всего говорит тот факт, что в декабрьском моделировании второго тура в паре с Тимошенко он, хотя и проигрывал ей во всех трех областях, отставание сокращалось более чем вдвое. Сейчас, вероятно, этот показатель лучше, но в январском исследовании «Рейтинга» данные по моделям второго тура приведены лишь в масштабе страны. В то же время Галиция остается регионом, где верящих в победу Зеленского меньше всего — 4%. Правда, в декабре таковых было 3% (здесь и далее этот показатель дается от общего числа избирателей).

Как поведет себя остальная Западная Украина

На Западе динамика у него чуть похуже, хотя общий результат лучше. В декабре в Закарпатье его поддерживали 6%, в Хмельницкой области — 8%, Черновицкой — 10%, а в Волынской и Ровенской по 15%. В целом же по Западу — 10,5% (а от общего числа опрошенных — 7,5%) Сейчас эти показатели составляют соответственно 12,2 и 9,0%.
По макрорегиону у него третье место, хотя отставание от Порошенко и Тимошенко больше, нежели отрыв от Ляшко и Бойко, замыкающих здесь пятерку. Но динамика рейтинга у Зеленского на Западе лучше, чем у кого-либо кроме Порошенко, а электоральные резервы очень высоки. Достаточно сказать, что в Закарпатье, где у него наихудший результат по всей Украине в декабре, он опередил бы во втором туре Тимошенко. Правда в остальных четырех областях она была бы первой в этой паре, но по сравнению с первым туром разрыв везде был бы меньше. Также надо обратить внимание, что вера в победу Зеленского выросла на Западе даже больше, чем его поддержка — с 4,4% до 8%.

Как готовы голосовать в Центре и на Севере

В центральных регионах в декабре поддержка руководителя «95-го квартала» росла от Запада к Востоку. В Винницкой области у него было 9%, Кировоградской и Черкасской по 13%, а в Полтавской — 18%. В целом в Центре его поддерживали 13,2% активного и определившего электората (или 9,2% от общего числа.) В январе эти показатели выросли в полтора раза, составив соответственно 19,7% и 14%. Поскольку в Центре общее число желающих участвовать в выборах и определившихся выросло в наименьшей степени (2,6%), эти цифры означают, что рейтинг его поднялся и за счет перехода к нему избирателей других кандидатов. И не только Вакарчука, чья поддержка в Центре (как и везде, кроме Галиции), сократилась меньше, чем выросла популярность Зеленского.
В итоге артист, минимально опережавший здесь Порошенко, закрепился на втором месте и сократил отрыв от Тимошенко в этом опорном для нее макрорегионе. Декабрьские опросы показывали, что во втором туре он обходил ее в Полтавской области, а в остальных сокращал отставание. Вероятно сейчас этот показатель несколько лучше. Рост же веры в победу кандидата соответствовал росту его поддержки, поднявшись с 4 до 9%.
Что касается четырех северных областей, то здесь в декабре наибольшая поддержка Зеленского была в более западных областях (они же и наиболее населенные) из них — в Киевской — 18%, а Житомирской — 14%. Тогда как в Черниговской и Сумской областях она составляла соответственно 13% и 10%. В целом его рейтинг достигал здесь 14,6%, а от общего числа избирателей — 9,1%. Сейчас он подрос соответственно до 19,2% и 14%. Очевидно, здесь ключевую роль сыграла поддержка новых избирателей (число определившихся участников выборов выросло на севере на 9%).
Еще в декабре артист опережал здесь действующего президента и был вторым, сейчас он укрепился на этой позиции, приблизившись к Тимошенко. С электоральным резервом у него также хорошо. В декабре Тимошенко, правда, опережала его во втором туре во всех четырех регионах, но с менее убедительным перевесом, чем в первом туре. Так, в Сумской области отрыв сокращался с 14% до 2%. И так же как и в Центре вера в победу Зеленского выросла даже больше, чем его поддержка — с 4,4% до 10%.

Кто поддержит Зеленского в Киеве

В столице Украины в конце прошлого года Зеленского поддерживали 8,2% от общего числа избирателей и 13% от определившихся и желающих голосовать. Сейчас эти цифры выросли более чем в полтора раза — до 15% и 20%. Фактор большей определенности и мобилизованности избирателей здесь сыграл видимо основную роль. Ведь в Киеве число не определившихся и не желающих голосовать уменьшилось в сравнении с декабрем на 12,3%.
В конце года Зеленский уверенно шел здесь третьим вслед за Тимошенко и Порошенко. А сейчас делит первое и второе места с действующим президентом, и наверняка имеет больше электоральных резервов. Правда, в публичном доступе есть только одна недавняя региональная модель второго тура: декабрьская «Зеленский — Тимошенко». В ней актер в Киеве обходил лидера «Батькивщины» на 1%, хотя в первом туре отставал на 7%. Порошенко же имеет в столице куда больший антирейтинг, чем Зеленский: 41% против 24%. В то же время киевский антирейтинг руководителя «95%-го квартала», рекордный для него по стране. Впрочем, в столице этот показатель выше и у Тимошенко, Бойко, Яценюка, а у Ляшко — такой же. Киевляне вообще оказались очень привередливыми — здесь среднестатистический опрошенный в сравнении с респондентами в других регионах называл заметно больше кандидатов, за которых не проголосовал бы никогда.
Вера в победу Зеленского в Киеве возросла в меньшем масштабе, чем его поддержка, но также заметно — с 5% до 9%.

На юге и востоке Украины

В южных областях Зеленский в декабре имел наилучшие для себя результаты. В Николаевской области с 20% он шел вровень с Тимошенко, а в Одесской и Херсонской с 17% был вторым после нее. Но во втором туре он обходил ее везде, причем на Николаевщине и Херсонщине на 8% и 7%. В среднем по Югу у него было 17,8% (и 10,7% от общего числа избирателей). Сейчас эти показатели соответственно 29,4 и 20%. Таких рейтингов у него нет ни в одном другом макрорегионе. Они здесь в полтора с лишним раза выше, нежели у Тимошенко и у вышедшего на второе место Бойко. Число же не определившихся и не желающих голосовать уменьшилось на Юге на 8,1%, следовательно, Зеленский нарастил здесь поддержку не только благодаря недавно определившимся избирателям, но и благодаря переходу к нему электората других политиков. Он вполне мог отобрать голоса здесь у очень многих, так как рейтинг от общего числа южных избирателей уменьшился у всех мало-мальски рейтинговых кандидатов, кроме Порошенко и Бойко. Также надо отметить, что и ранее очень низкий на Юге антирейтинг Зеленского сократился почти вдвое — с 7,8% до 4%. А ведь с ростом узнаваемости политика, с увеличением его шансов антирейтинг как правило растет.
А шансы Зеленского в его опорном макрорегионе оценивают выше, чем где-либо. В его победу верит 12% южан, в декабре их было 4,5%. Это заметно меньше, чем у Тимошенко (20%), но заметно больше, чем у Порошенко (8%), который в масштабах страны на твердом втором месте по этому показателю.
Похожая картина относительно веры в его победу и на Востоке. Здесь Зеленский также второй с 11% и также заметно отстает от Тимошенко (18%) и опережает Порошенко, правда опережает лишь чуть-чуть (10%). Однако если на Юге этот показатель у президента и экс-премьера в январе подрос на 1%, то на Востоке он снизился соответственно на 2% и 4%. А вот у Зеленского вырос на 6% или более чем вдвое.
Рост веры в победу артиста на Востоке соответствовал приросту его сторонников. В декабре за него были готовы проголосовать 17% жителей Днепропетровской, 14% —Запорожской и 16% — Харьковской областей. В последней он был вровень с Тимошенко, но уступал Бойко. В Запорожской был третьим, отставая от обоих, а в Днепропетровской уступал лишь лидеру «Батькивщины». В целом на Востоке он был третьим с 16% (или 10,5% от общего числа избирателей). Сейчас эти цифры составляют соответственно 22,2% и 16,0%, что дает ему явное лидерство. На Востоке число определившихся участников выборов подросло на 9,1%. Следовательно рост поддержки Зеленского здесь в основном связан с ростом интереса к выборам и определенности, чем с перетоками от других потенциальных участников.
На Востоке также зафиксировано наибольшее снижение антирейтинга кандидата — с 11,6% до 7%. А о его электоральных резервах говорит и тот факт что в декабре паре с Юлией Тимошенко он во втором туре выглядел успешнее, чем в первом. Правда в Запорожской области Зеленский мог лишь сократить разрыв. Но в Харьковской и особенно в Днепропетровской уверенно выигрывал. В последней, родной для обоих кандидатов, за него были готовы проголосать 34% участников опроса, а за Тимошенко лишь 23%.
Лучший результат второго тура в декабре у Зеленского был лишь в Донецкой области — 35% против 19% у Тимошенко. Тогда с 16% он опережал ее здесь и в первом туре, а в Луганской — с 13% шел вровень, также выигрывая в финале выборов. Но Юрию Бойко он уступал в обоих регионах. Всего же в Донбассе за него были готовы проголосовать 15,3%, а от общего числа избирателей — 10,9%. Сейчас поддержка актера составляет соответственно 19,3% и 16%, что то позволило ему разделить первое место с лидером «Оппозиционной платформы».
В Донбассе больше, чем где-либо, выросло число определившихся участников выборов — на 16%. Вероятно прирост избирателей Зеленского в основном связан с этим фактором. В целом динамика у него здесь несколько хуже, чем на Юге и Востоке. В отличие от этих двух макрорегионов вырос в Донбассе и антирейтинг Зеленского с 13,8% до 16%. Выше этот показатель только в столице, но цифра все же невелика.
Донбасс также оказался регионом, где вера в то, что артист станет президентом, выросла меньше всего. Правда, взятый за базу декабрьский результат был здесь у него наилучшим по стране — 10,5%. При этом в Донецкой области в его победу верили 12%, то есть больше, чем в победу Порошенко. Сейчас этот показатель Зеленского в Донбассе равен 11% и он уступает по нему не только Тимошенко с Порошенко но и Бойко. Но с другой стороны лишь на Юге верят в его победу больше, нежели в Донбассе.
В итоге Владимир Зеленский стал единственным политиком, который во всех макрорегионах увеличил поддержку как от общего числа избирателей, так и от числа определившихся и желающих голосовать. И темпы прироста электората у него, хотя и отличались по регионам, но везде были заметными. При этом не очень ясно, что для этого прироста сделал сам кандидат. Ведь за время между двумя соцопросами он не отметился какими-либо резонансными заявлениями (некоторое исключение лишь большое интервью Александру Гордону в конце декабря). Похоже, главный эффект связан как с самим фактом его выдвижения, то есть с превращением из виртуального кандидата в реального, так и с анонсом его в выдвижения в новогоднюю ночь. Ведь потеснив в эфире «1+1» поздравление Петра Порошенко, он для многих зрителей успешно бросил вызов президенту (хотя на самом деле это достижение собственника канала).
Данные опросов говорят, что и дальше Зеленский может прибавить и за счет роста определенности электората, и благодаря исчезновению из бюллетеней Вакарчука. Если он хотя бы удержится на нынешних позициях, то может выиграть и от рационального выбора, который в последний момент, сделает ряд избирателей. То есть голосовать не за того кто тебе нравится, а за того кто имеет шансы попасть в финал. И желание преградить путь во второй тур антирейтинговому для половины страны Петру Порошенко будет также стимулировать подобное голосование.
Помешать такой перспективе может, прежде всего, сам Зеленский. Ведь он дебютирует как политик, и одного актерского мастерства недостаточно для очных и заочных дебатов с соперниками. Нужна убедительная для избирателей и внятная позиция по острым вопросам, которой он до сих пор не высказывал.
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Украина , Статьи , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Гордон , Александр Шевченко , Святослав Вакарчук , РИА Новости
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