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На Украине рассказали, как Зеленский выиграет выборы 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Депутат Верховной рады, кандидат на пост президента Украины Евгений Мураев заявил, что его соперник по выборам Владимир Зеленский может выиграть только в одном случае. Поскольку за шоумена готова голосовать в основном молодёжь, которая не ходит на выборы, то для победы ему необходимо «мобилизовать свою молодую часть избирателей».
Депутат добавил, что на посту президента Зеленский «будет однозначно лучше Порошенко». Такое заявление Мураев сделал в эфире программы «Ринг Тайм», видео с которой опубликовал на своем YouTube-канале.
При этом кандидат на пост президента посетовал на неопытность политика Зеленского.
«Чтобы управлять государством, надо понимать, как оно устроено. Нужно понимать, как функционируют исполнительная, законодательная, представительская ветви власти, как формируются бюджеты, готовится отопительный сезон, что такое доходы, спецфонды, расходы бюджета. Нельзя прочитать книжечку и завтра идти [управлять страной]», — считает Мураев.
Популярность Зеленского, которую демонстрируют различные предвыборные опросы, депутат объяснил протестом украинцев против известных политиков страны.
Ранее News.ru сообщал, что такого же мнения придерживается министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он заявил, что Зеленский канализирует рейтинг «против всех».
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Комментарии11
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Верховная Рада
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