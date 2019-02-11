Порошенко задумал новую провокацию на границе

Киев рассматривает возможность проведения очередной провокации в Донбассе и у границ Крыма до выборов президента, которые состоятся в конце марта. Заместитель командующего армией Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин оценивает риски наступления ВСУ даже выше, чем в конце прошлого года, когда украинские корабли нарушили российскую границу в Чёрном море.

В декабре 2018-го министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины собираются устроить новую провокацию, подобную той, которая произошла в Керченском проливе. Украинскому лидеру Петру Порошенко она была нужна для дестабилизации ситуации. Тогда эскалации удалось избежать благодаря заранее раскрытым планам украинской стороны. Сейчас же гонка за главный государственный пост находится в самом разгаре и риски дестабилизации ситуации рядом с полуостровом и на линии соприкосновения в Донбассе опять выросли.

«Порошенко не хочет проигрывать выборы и готов снова устроить провокацию, чтобы был повод заговорить о «российской агрессии». Он, видимо, думает, что такие шаги помогут ему заручиться поддержкой», — цитируют «Известия» собеседника в российских дипломатических кругах.

Замкомандующего армией ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, заявили, что в самопровозглашённой Республике готовы к провокациям, а в случае обострения для защиты гражданского населения будут приняты необходимые меры.

Стоит ли игра свеч

О возможной провокации со стороны Киева говорят и в Верховной раде . Парламентарий от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий не исключает того Порошенко пойдёт на обострение ситуации в Донбассе чтобы повысить свой рейтинг благодаря одобрению таких действий радикально настроенными слоями населения. Помимо прочего, он считает, что глава Украины обратит созданную им же ситуацию в свою пользу и в последний момент сообщит о переносе выборов.

«Эти люди на войне зарабатывают. Если Порошенко поймёт, что не попадает во второй тур, то он обострит ситуацию на Востоке и скажет: какие тут выборы? Ведь у нас тут война, и вообще давайте перенесём голосование на осень», — заявил Балицкий.

По словам другого собеседника в Раде, вероятнее всего наступление произойдёт в Донбассе, так как «на крымском направлении граница хорошо защищена». Между тем на фоне информации о возможной провокации жители полуострова чувствуют себя спокойно, отметил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков

Выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта. Первые позиции, по данным последних опросов, занимают шоумен Владимир Зеленский , лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и Порошенко — между этими политиками развернётся основная борьба. Тем не менее, несмотря на то, что до выборов осталось меньше двух месяцев, фаворит в гонке так и не определился. Начиная с 2016 года наиболее высокой поддержкой населения пользовалась Железная леди. Однако на прошлой неделе её опередил Зеленский. Тимошенко, соответственно, оказалась на втором месте, а тройку лидеров замкнул Порошенко.

В преддверии президентских выборов в стране наблюдается всеобщее нагнетание обстановки, а националистически настроенные политики пытаются, прибегая к антироссийской риторике, сократить отставание от оппозиции. В частности, Рада запретила наблюдателям из России принимать участие в украинских выборах.