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Украину на «Евровидении» может представить гражданка России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На "Евровидение" от Украины может поехать гражданка России Юлия Юрина, которая является солисткой группы YUKO. Об этом пишет издание "Российский диалог".
Как отмечается, она уже выступила в первом полуфинале национального отбора.
По словам самой артистки, она является российской гражданской, но уже семь лет живет на Украине, и недавно получила вид на жительство.
"Мы выступали у меня дома, я гражданка России", — рассказала Юрина.
Подчеркивается, что члены жюри в целом остались довольны номером с ее участием. Уточняется, что группа отказалась от использования английского языка, чтобы подчеркнуть национальный колорит.
Ранее сообщалось, что представитель России на "Евровидении" Сергей Лазарев рассказал о падении со стены перед прошлым конкурсом.
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Украина , В мире , Сергей Лазарев
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