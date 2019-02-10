На "Евровидение" от Украины может поехать гражданка России Юлия Юрина, которая является солисткой группы YUKO. Об этом пишет издание "Российский диалог".
Как отмечается, она уже выступила в первом полуфинале национального отбора.
По словам самой артистки, она является российской гражданской, но уже семь лет живет на Украине, и недавно получила вид на жительство.
"Мы выступали у меня дома, я гражданка России", — рассказала Юрина.
Подчеркивается, что члены жюри в целом остались довольны номером с ее участием. Уточняется, что группа отказалась от использования английского языка, чтобы подчеркнуть национальный колорит.
Ранее сообщалось, что представитель России на "Евровидении" Сергей Лазарев рассказал о падении со стены перед прошлым конкурсом.