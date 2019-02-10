Украину на «Евровидении» может представить гражданка России

На "Евровидение" от Украины может поехать гражданка России Юлия Юрина, которая является солисткой группы YUKO. Об этом пишет издание "Российский диалог".

Как отмечается, она уже выступила в первом полуфинале национального отбора.

По словам самой артистки, она является российской гражданской, но уже семь лет живет на Украине, и недавно получила вид на жительство.

"Мы выступали у меня дома, я гражданка России", — рассказала Юрина.

Подчеркивается, что члены жюри в целом остались довольны номером с ее участием. Уточняется, что группа отказалась от использования английского языка, чтобы подчеркнуть национальный колорит.