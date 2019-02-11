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Зеленский хочет лишить депутатов неприкосновенности 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Global Look Press
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте президента и потребует ликвидации неприкосновенности для депутатов. Планы кандидата на пост украинского президента приводит агентство "Украинские новости".
Среди них "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины". Однако если украинский народ будет недоволен его работой на посту президента, Зеленский готов уйти в отставку добровольно.
По данным последних соцопросов, Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Второе и третье места делят, по разным опросам, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, за ними следует лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко, замыкает пятерку фаворитов Анатолий Гриценко. Всего кандидатами зарегистрированы более 40 человек. Выборы пройдут 31 марта.
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Украина , В мире , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко
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